Luz verde al primer trasvase en 13 años desde el Tajo para salvar las Tablas de Daimiel

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura ha dado luz verde a la primera transferencia de agua desde este acueducto para salvar las Tablas de Daimiel, la primera derivación de emergencia para el Parque Nacional que se realiza en 13 años. Lo ha confirmado la Asociación de Municipios Ribereños de los embases de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, que apoyan esta medida como vía para “recuperar patrimonio”, aunque con reservas. Concretamente, la comisión ha aprobado un nuevo trasvase automático de 27 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura, con el añadido extra de otros seis hectómetros: tres para abastecer de agua para beber a 11 municipios castellanomanchegos y otros tres para salvar las Tablas de Daimiel.

Los ribereños confían en que la próxima vez, se reste ese extra de los 27 hm3 cúbicos transferidos aunque no se aponen a la medida. “Uno es extraordinario, para recuperar patrimonio y el otro es para beber, algo a lo que no nos opondremos nunca”. Según sus estimaciones, hasta la fecha son 55 los hm3 ahorrados con la modificación de las reglas del trasvase que se aprobaron el pasado verano.

El trasvase para las Tablas de Daimiel es una petición que desde hace más de dos años ha tomado fuerza desde la Comisión Mixta de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha y desde los pueblos de la zona, debido a la crítica situación de estos humedales. Hasta ahora, el Gobierno central lo había descartado y había apostado por los bombeos de pozos para paliar la emergencia.

Por lo tanto, es la primera vez en 13 años que se realizará este trasvase al Parque Nacional: el último fue en el año 2009 debido al incendio del subsuelo por la falta de oxígeno. Ahora, la decisión de este trasvase múltiple de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura debe aprobarla el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En cuanto a la Tubería Manchega, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya había adelantado en los últimos meses el estreno del primer tramo para el abastecimiento varios pueblos de la provincia de Ciudad Real. Esta infraestructura, que sigue en obras en otros tramos, nace en el municipio conquense de Carrascosa del Campo y concluye en la localidad de Fernán Caballero, en el Embalse de Gasset. El objetivo es el consumo humano de agua procedente de la cabecera del Tajo para más de 30 municipios de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo, pero sigue en construcción. La derivación aprobada solo incluye su primer tramo, ya finalizado, y llegará hasta 11 municipios.

La Asociación de Municipios Ribereños de la cabecera del Tajo reitera que el colectivo no se opone a las derivaciones para las Tablas ni para consumo de agua, pero argumenta que las intensas lluvias en la Región de Murcia no han sido impedimento para que las reglas del “infausto” Memorándum del Tajo sigan aplicándose, a pesar de la reciente reducción. “Gracias a que se trasvasan 27 hm3 y no 38 podemos destinar un nuevo esfuerzo a recuperar las Tablas de Daimiel o dar de beber a once municipios de nuestra comunidad”, valoran los ribereños.

Los ribereños se niegan “rotundamente” a seguir alimentando “una industria privada y dañina para el medio ambiente como es la agricultura intensiva del Levante”, que ha provocado “grandes desajustes a ambos lados de la tubería”. Pero no rechazan, insisten, dar agua de beber, “ni a los pueblos que lo necesiten de verdad en Murcia, ni a los de nuestra misma comunidad”. Siempre “estudiando bien alternativas y, sobre todo, reduciendo la presión a la que la agricultura intensiva somete a las cuencas de nuestros ríos”. Al fin y al cabo, “un exceso de regadío priva de agua para beber a los ciudadanos y provoca graves problemas en nuestros ecosistemas, perjudicando el patrimonio natural de todos los españoles”.

Apunta este colectivo que la situación en los embalses de Entrepeñas y Buendía es delicada. Ahora mismo quedan 106 hm3 pendientes de trasvasar, por lo que el volumen real almacenado es de unos 614 hm3, pese a que se aprecien cerca de 730 hm3 virtualmente. “El verano, como venimos avisando, va a ser complicado; pero en la Región de Murcia va a ser peor, el Mar Menor ya ha dado muestras de que va a volver a colapsar en cuanto suban las temperaturas”, avisan.

“Es la crónica de dos muertes anunciadas, la de los Municipios Ribereños y la del Mar Menor. Dos asesinatos con un mismo culpable: la agroindustria”. Estos pueblos de la cabecera del Tajo confían en que la inminente salida del nuevo Plan de Cuenca del Tajo, que recogerá los esperados caudales ecológicos, cambie las tornas en beneficio del río y sus embalses“, concluye.