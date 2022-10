Aterriza en Guadalajara la nueva factoría de electrolizadores y pilas de combustible de la empresa norteamericana Cummins

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han presidido el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la fábrica de electrolizadores que la compañía norteamericana Cummins va a instalar en el polígono industrial El Ruiseñor de Guadalajara. Según el Gobierno regional, generará cientos de puestos de trabajo altamente cualificados y “afianzará el liderazgo” de la comunidad autónoma en producción de hidrógeno verde.

Hidrógeno renovable, la apuesta de Castilla-La Mancha para impulsar el cambio del paradigma energético

Saber más

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció la llegada de esta empresa durante un acto celebrado en la sede de la Presidencia regional el pasado año.

“Esta iniciativa tuvo su anuncio en Toledo y no es que haya sido todo fácil hasta ahora, nada es fácil, y si lo fuera no lo celebraríamos tanto. Ha habido esfuerzo económico, urbanístico, en la actitud y en la coincidencia de los grandes objetivos”, ha señalado el presidente regional. Se ha mostrado agradecido “por aquella apuesta” que podría haber recaído “en cualquier otro sitio, pero no en todos los lugares dan tantas facilidades”, ha asegurado.

Cummins es una empresa dedicada a la producción industrial de motores de combustión interna, eléctricos e híbridos, sistemas de generación de energía eléctrica, controles de microrredes, baterías, electrolizadores y pilas de combustible, entre otros elementos. “Una gran empresa con muchos puestos de trabajo” que será, además, “un imán para muchas otras”, ha garantizado el presidente regional.

En este contexto, García-Page ha subrayado que “España a medio plazo va a pesar mucho más en el mundo de lo que pesa hoy, porque seremos productores evidentes y muy grandes de la energía que va a mandar y va a decidir la economía del planeta”. “Ganaremos soberanía energética, autonomía y capacidad de competir. La sostenibilidad de hoy es competitividad de mañana”, ha aseverado.

Vitale en Alcázar de San Juan

Y a este respecto, también ha anunciado que el próximo viernes, 4 de noviembre, se pondrá “otra primera piedra” de la planta de Vitale en Alcázar de San Juan, una de las primeras plantas de producción masiva de hidrógeno verde para Europa.

En este acto, García-Page ha estado acompañado del presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, así como de responsables de la firma estadounidense.

También ha aprovechado para anunciar 2ue se va a duplicar el importe que se destina a los programas de movilidad sostenible, de tal manera que serán 34,5 millones de euros del Plan Moves III los que se pondrán a disposición de la ciudadanía castellanomanchega para seguir avanzando en la movilidad sostenible.

Tras una primera convocatoria de más de 17 millones de euros para financiar vehículos eléctricos y puntos de recarga de la que se han recibido más de 1.800 solicitudes, se duplica este importe con la concesión de otros 17 millones de euros, ha recalcado el presidente.