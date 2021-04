Reclaman un "campamento de urgencia" para personas temporeras en Albacete porque la ordenanza municipal "no llegará a tiempo"

El Colectivo Sin Fronteras de Albacete ha participado, junto a la plataforma ciudadana La Casa Grande en el pleno del Ayuntamiento para instar al Gobierno municipal a tomar "medidas urgentes" encaminadas a la búsqueda de una alternativa habitacional para las personas temporeras, que ya están llegando a la ciudad.

Estos colectivos consideran que las medidas planteadas por el Gobierno municipal que pasan por una ordenanza reguladora, "no van a llegar a tiempo", por lo que han solicitado un "campamento de urgencia", aprovechando solares de titularidad pública, que tenga unos plazos de uso marcados, normas de habitabilidad, condicionantes y requerimientos.

"Se trata de personas, no solo de brazos para trabajar"

Desde la Plataforma Ciudadana La Casa Grande han recogido firmas con el objetivo de conseguir que en un futuro próximo, las personas temporeras dispongan de un alojamiento permanente y autosostenible en Albacete.

Insisten una vez más que “se trata de personas, no sólo de brazos que sirven para trabajar en los campos, y que no se puede permitir que vuelvan a vivir una situación como la del año pasado, en mitad de la pandemia. Las personas temporeras necesitan una solución habitacional digna e inminente. Forman parte del motor económico local y provincial, no hay que olvidarlo, y no necesitan nuestra caridad, solo quieren su dignidad”.

Estos dos colectivos, como todas las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, se han vuelto a poner una vez más a disposición Ayuntamiento, para colaborar en este sentido.

Los representantes de estos dos colectivos albaceteños le han recordado “al alcalde, a la sociedad, empresas del campo, y a las distintas administraciones con responsabilidad en la materia, que #NuestrosDerechosSonLosSuyos”, han finalizado.