Seguimiento “desigual” de la primera jornada de la huelga de Limpieza por los servicios mínimos en el sector público

El seguimiento de la primera jornada de la huelga convocada en el sector de la Limpieza de la región ha sido “desigual”. Desde UGT la cifran en cerca de un 90% en el personal que trabaja en la privada mientras que en el caso de personal que trabaja para lo público ha sido de distinto alcance, debido a los servicios mínimos establecidos por la administración. De este modo, recalcan que en algunos casos, como es la limpieza de quirófanos, los servicios mínimos son del 100%.

Las personas detrás del conflicto del sector Limpieza: "En 14 años mi salario nunca ha pasado de los 1.200 euros"

En otros, dependiendo de si es en un centro educativo o socio-sanitario, los servicios mínimos son del 50%, o también pueden ser del 70%, incluso del 90%. “Allí donde no se han impuesto servicios mínimos, tanto centros públicos como privados, el seguimiento de la huelga ha sido masivo y en algunos casos ha comenzado a comprometer ya desde el primer día el normal desarrollo de la actividad. Hay grandes empresas que tienen subcontratada la limpieza que han ofrecido a las huelguistas incrementos a cuenta en un afán de desmovilizarlas”, afirman desde CCOO.

En cualquier caso, las organizaciones han tachado el seguimiento también como “masivo”. La movilización se prolongará unos ocho días más y afecta a todo tipo de centros. Desde UGT han calificado como “indecente” la última propuesta recibida desde Aspel a los sindicatos. “Es una verdadera provocación. Nos proponen un convenio a 4 años, como si 2022 no hubiera existido. No hay incremento salarial, y las cifras son una absoluta vergüenza. Es miserable, indecente y una provocación. No vamos a firmar eso de ninguna manera porque sería hipotecar el convenio por una miseria”, ha añadido.

De este modo, han pedido también a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el que instan a la Administración regional a que de una “manera clara y directa” se implique en el conflicto exigiendo a las contratas que están bajo su supervisión el reconocimiento que este sector viene reclamando desde hace ya más de un año. Y es que recuerdan que se trata de un “cliente principal y responsable subsidiario” de los servicios y que por tanto debe garantizar las condiciones salariales dignas.

Además, CCOO y UGT han denunciado que los servicios mínimos decretados por la Administración regional a través de las distintas Consejerías son “absolutamente abusivos”. “Esto ni es lógico ni es justo y, sobre todo, atenta contra el derecho fundamental que cualquier trabajador o trabajadora tiene, como es el derecho a la huelga”, resaltan desde UGT.

“Actos vandálicos” en Cuenca

La patronal de Cuenca CEOE CEPYME ha denunciado “actos vandálicos” por “parte de los sindicatos” en la concentración de este lunes con motivo de la huelga de limpieza. La confederación asegura que se trata de actos “reincidentes” ya que ya ocurrieron en la anterior concentración, cuando se pegaron pegatinas y se ensució la fachada. “Pero en esta ocasión los ataques y daños se ha endurecido llegando a lanzar huevos e insultar a trabajadores de la Confederación de Empresarios de Cuenca”, resaltan en un comunicado.

Incluso, señalan, ha sido “necesaria” la intervención policial “con el fin de que cesaran estos actos vandálicos por parte de algunos representantes sindicales”. De todos modos, han mostrado su “más absoluto respeto al derecho de huelga y manifestación por parte de los sindicatos, pero piden a los responsables de UGT y Comisiones Obreras que condenen este tipo de actos y eviten que se repitan en un futuro, pidiendo que sea el diálogo y las buenas formas las que prevalezcan en esta negociación”.

También afirman que hubo “faltas de respeto” contra el personal de la patronal y que los participantes “llegaron incluso a personarse en la sede con cartones de huevos para tirarlos contra la sede de la organización empresarial, acto marcado por el incivismo y la violencia y que, además, en su opinión, supone una doble falta de respeto a los trabajadores, tanto a los de la Confederación que estaban allí trabajando, como a los empleados del sector de la limpieza, a los que dicen defender”.