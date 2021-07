Sergio Gutiérrez (PSOE): "El PP de Castilla-La Mancha está en la espiral del perdedor y se ha convertido en un bazar chino"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha apuntado hoy lo que considera una "caída" del presidente regional del PP, Paco Núñez, en la “espiral del perdedor” con una “barra libre de propuestas” que pone en evidencia “que las cosas no le van bien”, mientras que ha reivindicado al PSOE autonómico como “el partido del progreso, el regionalismo y la honradez frente a los recortes del pasado”.

Gutiérrez se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en el Comité Provincial del PSOE de Cuenca que ha fijado las fechas de su 14 Congreso Provincial los días 20 y 21 de noviembre para elegir al nuevo secretario general.

El número dos de los socialistas castellanomanchegos ha asegurado que la convocatoria de los congresos provinciales se produce “pensando fundamentalmente en la gente que necesita de la política que representamos para tener igualdad de oportunidades”.

Añadía que "son congresos en los que vamos a reivindicar el partido como un instrumento de la gente de Castilla-La Mancha, de la gente que necesita de los servicios públicos para tener igualdad de oportunidades, de los hospitales, de las escuelas rurales, de aquellos que ven en el PSOE la esperanza de que Castilla-La Mancha vaya mejor”, ha asegurado.

Con ello, ha incidido en que “no convocamos estos congresos para confrontar con las personas como han hecho otros partidos políticos en la región sino para tenderles la mano” y crear igualdad de oportunidades.

“Somos el partido del progreso, del regionalismo y de la honradez frente a aquellos que utilizaron su etapa de gobierno para recortar, que crearon más desigualdad, que sometieron a Castilla-La Mancha a las directivas de Génova y que utilizaron el Palacio de Fuensalida para tapar los casos de corrupción de la calle Génova”, ha defendido el dirigente socialista.

El PP de Paco Núñez, "una barra libre de propuestas"

Gutiérrez ha afirmado que, en las últimas semanas, está viendo al PP de Paco Núñez “en una barra libre de propuestas y de bajadas de impuestos, de incrementar el gasto sin límite y de reducir los ingresos hasta el suelo”, en lo que ha denominado “la espiral del perdedor”.

Para el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, cuando Núñez "promete regalar todo y no cobrar nada a nadie lo que la gente sabe perfectamente es que lo que les está diciendo es que no va a gobernar”, ya que “el político que promete todo y no cobrar a nadie lo que está haciendo es reconocer que las cosas no le van bien, que la espiral es de ir cada día peor y que necesita crear una barra libre de propuestas para llamar la atención”.

Así, ha asegurado que "frente a las ocurrencias del todo vale, del chiringuito, del bazar chino en que se ha convertido el PP hoy, reivindicamos la moderación, la solvencia, las propuestas serias con las que estamos construyendo región y con las que estamos transcurriendo durante estos dos años que han sido los más difíciles de nuestra historia autonómica”.

El PSOE saca pecho por los datos de vacunación y la baja presión hospitalaria

En este contexto, se ha mostrado orgulloso de que “gracias al fortalecimiento de los servicios públicos que desde el primer momento está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha”, nuestra región ”lidera los datos de vacunación en España por arriba y los datos de incidencia acumulada del virus por abajo".

Ha defendido que el Gobierno regional “no se ha aprovechado de esta crisis para paralizar obras de hospitales o de centros de salud” sino que ha hecho al contrario al “acelerar todos sus compromisos sanitarios”.

“Hoy es el día de todo 2021 donde hay menos camas UCI ocupadas por COVID, gracias a que lideramos los datos de vacunación por arriba en España y los de la incidencia acumulada por abajo”, ha celebrado.

Gutiérrez ha aplaudido la “buena noticia” de que “nueve hospitales de la región no tengan ni un solo paciente en unidades críticas por COVID” y de que "estemos sorteando esta ola nacional gracias a unos servicios públicos ejemplares, especialmente, la sanidad”.

El PP replica y dice que los gobiernos del PSOE son "cada vez menos socialistas y más sanchistas"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado este domingo que los gobiernos del PSOE como el de Page en Castilla-La Mancha, sean cada vez “menos socialistas y más sanchistas”.

De esta forma lo ha expresado Agudo en una rueda de prensa en la que ha contrapuesto la gestión que el Partido Popular está realizando en las comunidades autónomas donde gobierna como es el caso de Galicia, con presidentes que gestionan eficazmente, de manera responsable y respetuosa con los ciudadanos. Algo que en palabras de la secretaria de los populares “choca” con la manera de gobernar del PSOE de Sánchez y de Page.

Agudo ha recordado que este fin de semana ha tenido lugar el congreso autonómico del PP de Galicia donde Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido como presidente, un cónclave que, en su opinión, "ha servido para poner de manifiesto que el PP es una alternativa real de gobierno tanto en España como en las regiones donde todavía gobiernan los socialistas".

Nueva propuesta: Núñez propondrá una bajada generalizada de impuestos

“Hoy Castilla-La Mancha y España necesitan más PP y menos Sánchez, más PP y menos Page”, y ha añadido que “los gobiernos de la libertad” del PP han demostrado que cuando se tiene voluntad política se bajan los impuestos. En ese punto ha traído a colación el anuncio de Feijóo de una bajada de impuestos generalizada en Galicia; la bajada de impuestos de Ayuso en la Comunidad de Madrid; la de Juanma Moreno en Andalucía y la de otros territorios en los que gobierna el PP.

La secretaria general del PP-CLM ha indicado que en la formación ya se trabaja en una propuesta de bajada de impuestos que hará el presidente Paco Núñez, una propuesta que "pretende ser pactada y consensuada con la sociedad civil castellanomanchega, de la mano de los agentes económicos y sociales así como con el tejido productivo" porque “no hay manera de gestionar que centrando las políticas en los problemas de los ciudadanos”.

A continuación, Agudo ha lamentado que en Castilla-La Mancha, Page gestiona, "en lugar de por las personas, por dar titulares nacionales, algo que no ayuda a las familias a llegar a fin de mes, ni a bajar los impuestos, ni a las mujeres jóvenes que quieren ser madres ni a solucionar los problemas sociales y económicos de nuestra tierra".

Por eso, ha concluido reivindicando “más PP para nuestros pueblos, para la región y para España de la mano de Núñez y de Casado” porque sus políticas son las que necesita nuestra tierra ya que son “serias, responsables y eficaces” y se trata de líderes respetuosos con los ciudadanos.