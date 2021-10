Silencio político y división ciudadana: la polémica por el videoclip de C. Tangana y Nathy Peluso, a pie de calle en Toledo

Una semana después de su estreno, el videoclip 'Ateo' de Nathy Peluso y C. Tangana sigue siendo tema de conversación, al menos entre la ciudadanía en general, ya sean turistas, comerciantes, jóvenes, adultos o creyentes.

Que el vídeo se grabara en un templo católico, como es la Catedral Primada de Toledo, ha llegado a provocar la dimisión de su deán además de numerosas divisiones en el seno de la Iglesia, críticas y opiniones, aunque ninguna de ellas desde la política. Ni el Ayuntamiento de Toledo, ni ninguno de los grupos municipales que componen la corporación, a excepción de Izquierda Unida-Podemos, se han pronunciado.

Los mismos que no dudaron en dar su opinión sobre el último álbum de Zahara, 'Puta', ahora deciden no posicionarse, no hacer declaraciones, mantenerse a la sombra y en el silencio. "Me sorprende que los grupos de la derecha saltaran como un resorte ante el cartel de Zahara, pero no lo hacen ahora", afirma ante este medio el portavoz de la formación morada, Txema Fernández, quien considera que se debe a la unión entre el poder político y religioso en Toledo. "La religión debería quedar en la conciencia de cada uno y no mezclarse con el gobierno de la ciudadanía".

Según el concejal, la polémica debe dar paso a un debate sobre "la unión del lado litúrgico y empresarial de la Catedral" que "últimamente convive entre su función de culto" y económica. Tal y como recuerda Fernández, el templo católico es "plató de videoclips" pero también "restaurante de lujo" y museo con una entrada de 10 euros "recogidos como donativo, por lo que es probable que no conlleve el pago de impuestos".

Todo ello mientras recibe del Estado "un millón de euros para el arreglo de su transparente y se beneficia de los ERTE".

"¿Acaso no ganan ya suficiente dinero?"

Más allá del debate en redes sociales, las opiniones sobre 'Ateo' se extendían como la pólvora en torno al lugar que le vio nacer: Toledo. A pie de calle, junto al templo sagrado que algunos consideran mancillado, muchos no dudan en posicionarse.

"Me parece muy mal. Este fin de semana ha venido mucha gente, ¿acaso con eso no ganan ya suficiente dinero?", se preguntaba una toledana. "No tienen que hacer eso para ganar dinero sobre todo porque hay otros sitios muy bonitos para grabar, no hacía falta que fuera dentro de la Catedral".

En esta línea, un comerciante de la ciudad destaca el doble rasero de la Iglesia: "tras la polémica de Zahara aquí hay dos filtros, no es que sean tontos y no supieran la letra y el vídeo antes de grabarlo, que no me digan a mí que el arzobispo no lo sabía". Según este toledano, "las catedrales no se han hecho para eso" y concretamente la Primada de Toledo "no creo que necesite este tipo de publicidad".

"El deán cobró dinero con lo cual ya se ve por lo que se mueve la Iglesia", añade una turista gallega quien considera que el videoclip no tiene porqué atraer a más turistas, "a mí por lo menos no". "No me parece ni bien ni lógico porque no está desacralizada, es un templo católico".

Desde su propia fe se posicionaba una vecina de Toledo creyente: "Suelo venir a rezar y este no es un lugar para hacer espectáculo ni para bailar, sino para orar".

Del "cuando lo vi flipé" al "sin más"

Son muchas las personas que coinciden al afirmar que se le ha dado demasiada importancia al videoclip. Desde turistas que desconocían el debate, hasta comerciantes que no entienden el "cisco que se ha montado". "No creo que estén haciendo nada malo, a mi ni me molesta ni me importa", asegura una comerciante, mientras que otro empresario de la zona exclama: "Cuando lo vi flipé".

Entre vecinos de la ciudad también se comparte esta indiferencia. "A mi no me quita el sueño. Es un espacio de la Iglesia, lo han alquilado y ya está. No debería tener más importancia pero tanta polémica hasta les viene bien", asegura un viandante quien califica el interior de la Catedral como "una de las joyas de Toledo y del mundo. Por fuera es bonita pero por dentro es espectacular y no se conoce tanto. A lo mejor esto ayuda y terminan cobrando dos veces", sentencia bromeando.

"Lo hemos hablado, ha sido tema de conversación pero creo que la repercusión es un poco exagerada porque al final era un vídeo más, como se graban miles de vídeos", añade un trabajador de la zona quien no duda en subrayar la incoherencia de la Iglesia. "Creo que hay que mantener una coherencia, sobre todo aquellos que representan la fe de la gente. No es solo un espacio, sino que representa algo más. Deberían haber tenido más cuidado".

"Esto es como toda noticia", continúa otro. "El volcán de La Palma hace que vaya más gente a verlo, aquí no es el mismo caso pero aunque a uno no le haya gustado, otro viene a verlo".

"Tengo hijos jóvenes y me decían que hay un montón de vídeos en tik tok en los que está saliendo la Catedral por lo que quizá beneficia al turismo", añaden desde otra tienda del Casco Histórico de Toledo donde atienden a clientes de opiniones muy dispares. "Aquí viene gente de todo tipo, desde jóvenes a los que les da igual a mayores que lo llevan fatal".

Diferencias entre jóvenes y mayores

"Esto ha sido una guarrería, una imprudencia muy grande", criticaba una mujer de unos 70 años vecina del barrio. "No debería estar permitido que pudieran grabar esos vídeos porque la Catedral Primada no se merece esas cosas, no se como se han atrevido a hacer eso, es una vergüenza para todos".

Sin embargo, un grupo de adolescentes no duda en argumentar que "se exagera". "A los adultos les ha sorprendido tanto porque no saben la típica música que ahora se escucha y por eso no pensaban que fuese algo así y a lo mejor quien permitiera la grabación no lo esperaba, pero tampoco es para tanto".

"Yo creo que perfectamente quien alquilaba la Catedral sabía dónde se metía siendo Tangana y Nathy Peluso", añade uno de ellos quien asegura que puede ser un aliciente para visitar el templo. "En cuanto me enteré de que estaba grabado en la Catedral fui a verla".

La dimisión del deán, "una pelea de egos"

A escasos metros del plató de 'Ateo', una mujer de unos 70 años asegura que todo se debe a un descuido. "El deán no se enteró, si lo llega a saber antes no habría dejado que hicieran algo así, con esas posturas y esas cosas".

Además, esta toledana ve el lado positivo de la letra de la canción. "Está bien, era un chico ateo que ahora se ha convertido", justificación similar a la dada por el propio deán de la Catedral, horas antes de ser criticado por el arzobispo y a escasos días de presentar su dimisión.

Según el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, esta dimisión es solo "una pelea de egos entre dos directivos de una empresa que en este caso se llama Iglesia Católica".