Los sindicatos se levantan contra el ERE en Douglas, que puede afectar a la mitad de la plantilla en la región

Las plantillas de la cadena de perfumerías Douglas en toda España se han movilizado con una jornada de huelga convocada por los sindicatos CCOO, USO y UGT contra el ERE con el que la empresa pretende despedir a 600 personas. En la región hay 14 establecimientos en las que trabajan unas 70 personas, la "inmensa mayoría" mujeres. De ellas, se pretenden cerrar 6 establecimientos y despedir a 35 trabajadoras.

En Albacete, donde el seguimiento de la huelga ha sido del 100%, el secretario de Acción Sindical de CCOO-Servicios, Santiago Zafrilla, ha denunciado que la empresa aún no ha presentado la documentación que justifica la realización de un ERE y que el Plan de Viabilidad que entregó ayer a los sindicatos “no es creíble. Douglas pretende tener el mismo volumen de ventas que en 2018 y 2019 con 100 tiendas menos.”

Por su parte, la responsable de CCOO-Servicios en Albacete, Carmen Olivas, subrayó que “estamos apoyando a estas las porque entendemos que este ERE no se está negociando de buena fe. No se está entregando la documentación económica y sólo se pretende quitar puestos de trabajo sin contar con las trabajadoras. Si no se llega antes a algún acuerdo, vamos a mantener la convocatoria de una nueva jornada de huelga el próximo día 18”, avanzó Olivas.