Alovera Beach nunca muere: la alcaldesa quiere su macroplaya de secano aunque los técnicos del Ayuntamiento la rechacen

Suele ser motivo suficiente para desistir de un macroproyecto urbanístico que los técnicos municipales del ayuntamiento dictaminen que la única empresa interesada en ello no cumple con los pliegos y que por tanto la oferta queda desierta. Pero no ha sido así para el equipo de Gobierno municipal de Alovera y su defensa del megaproyecto de playa artificial en este municipio alcarreño. Su alcaldesa, Purificación Tortuero, en su cuarto mandato por el partido independiente ‘Alternativa Alovera’, sigue “empecinada” con el proyecto pese a que la Mesa de Contratación local tumbó la propuesta de la única promotora, la empresa Rayet, por no cumplir con los requisitos.

Este partido gobierna en la localidad alcarreña junto al PP y “no quiere renunciar”, según la oposición, a los planes del controvertido parque acuático y de ocio, que comenzó a ensombrecerse desde que los técnicos lo tumbaron mediante decenas de dudas sobre los detalles más importantes de esta 'playa caribeña', con todo tipo de servicios de ocio, diseñada para funcionar en un secarral a 30 kilómetros de Madrid.

Que el Gobierno local no ha renunciado al proyecto lo han constatado los grupos municipales de Unidas Podemos y el PSOE, quienes han informado a elDiarioclm.es de que la alcaldesa, tras el varapalo técnico al proyecto, ha anunciado su intención de encargar un informe “externo” sobre la cuestión.

Fue la respuesta que la regidora dio a la oposición en el último pleno ordinario del Ayuntamiento. Tras meses sin conocer ninguna novedad desde que los técnicos municipales declararan desierta la licitación, Unidas Podemos había dirigido una pregunta oral para su respuesta en sesión plenaria. Según detallan, la respuesta llegó pero fue escueta: el Ayuntamiento iba a encargar otro informe. Sin más.

La alcaldesa no responde

Es prácticamente la misma explicación que ha recibido este periódico ante la petición por escrito de declaraciones de la alcaldesa. “Al ser un tema que está en proceso de licitación y sin resolverse no se van a realizar declaraciones desde los cargos que intervienen en el mismo En el momento en el que finalice el mismo, se facilitará la entrevista”, han contestado desde su gabinete.

Alberto Sánchez, de Unidas Podemos, no entiende ni que se encargue un nuevo informe ni que se hable de que el proceso está por “finalizar” cuando ya hay una resolución de la Mesa de Contratación donde “lo deja más que claro”. “¿Por qué necesitan un informe? ¿A quién se lo van a pedir? ¿No creen lo que sus técnicos ya han dictaminado?”, se pregunta.

Pero al no disponer de noticias sobre este asunto desde que la oferta quedara desierta, tanto esta coalición como el PSOE han dirigido preguntas al pleno, la única vía posible ante la “opacidad” del equipo de Gobierno. Pero sin éxito. “No tenemos información porque el oscurantismo de este equipo de Gobierno ya es insoportable, junto con su soberbia y su capacidad para no rendir cuentas ante nadie, creyendo que Alovera es su cortijo personal”, denuncia Sánchez.

La situación en general y el “ninguneo” a los técnicos en particular es tan “extrema”, añade, que Unidas Podemos presentó a finales de septiembre una moción de apoyo a estos trabajadores por los “ataques sufridos” tras tumbar ‘Alovera Beach’.

Lo más curioso es que la propuesta se aprobó por unanimidad. “El PSOE la respaldó por convicción, pero el resto lo hizo por quedar bien de cara a la galería, porque ni Alternativa Alovera ni el PP han prestado ningún tipo de apoyo a los técnicos, ni en este caso ni en las peticiones que han hecho de más refuerzos y medios materiales”. “Les están haciendo la vida imposible”, afirma, desde la Mesa de Contratación que supuso un varapalo técnico al proyecto de macroplaya caribeña.

“Todo lo que ha pasado es vergonzoso”, lamenta el edil. Y después de toda la polémica insiste en que no entiende cómo la alcaldesa “sigue empecinada”. “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se salga con la suya? ¿De verdad defiende este equipo de Gobierno los intereses de los vecinos cuando a estas alturas aquí nadie quiere una playa?”.

El PSOE comparte la indignación de su compañero de oposición. La portavoz del Grupo Socialista en Alovera, Inmaculada Tello, cuenta que su partido se ha visto obligado a solicitar, mediante el registro de una petición formal, el expediente completo de este macroproyecto desde que comenzaron los trámites. Ahora lo están evaluando todo porque “es la única forma de saber la verdad”.

Un nuevo informe supondría seguir gastando dinero en un proyecto que no ve la luz y ese dinero sale del Ayuntamiento Inmaculada Tello — Portavoz del PSOE en Alovera

Tampoco los socialistas conocen los detalles de la solicitud de informe externo que anunció la alcaldesa. “Le preguntamos pero no detalló nada, pese a que eso supondría seguir gastando dinero en un proyecto que no ve la luz y ese dinero sale del Ayuntamiento”.

“Es algo en lo que se ha empeñado la alcaldesa y que ha utilizado todos estos años en sus campañas electorales”, afirma la edil, quien subraya que miembros del Grupo Socialista se han reunido con Rayet para expresarles su preocupación por varios de los cuestionamientos de los técnicos municipales y también por las afecciones al medio ambiente y la falta de accesos. “La empresa nos ha asegurado que el proyecto es viable en dos fases, pero ante las dudas de los técnicos, hemos pedido la documentación y estamos evaluando todo”.

De momento, Rayet ha recurrido la decisión de la Mesa de Contratación. Defiende su proyecto como “actuación estratégica clave” para el desarrollo socioeconómico tanto de esta localidad como del propio Corredor del Henares. Por ello, amenazó con acciones legales por “graves irregularidades” en el procedimiento de licitación y señaló con ello también a los técnicos.

“Más allá” de Alovera Beach

Ambos partidos de la oposición coinciden en que la situación va “más allá” de Alovera Beach. Denuncian falta de información sobre casi todos los asuntos municipales, así como la celebración de continuos plenos extraordinarios “a medida” del equipo de Gobierno.

De hecho, esta misma semana debía celebrarse pleno ordinario en el que la oposición quería volver a preguntar por el proyecto de la megaplaya, pero finalmente se ha convocado otro extraordinario, al que no se pueden presentar preguntas y en el que se abordan tres “reconocimientos extrajudiciales”.

Explica la concejala socialista que estos procedimientos son “levantamientos” que hace el pleno de los informes negativos que el interventor y el secretario hacen sobre el pago de facturas, porque consideran que no se basan en la Ley de Contratación Pública. Es la forma que tiene el Ayuntamiento de “poder pagar esas facturas”. Los grupos de PSOE y Unidas Podemos están votando en contra de estas medidas en cada pleno extraordinario porque “se deben a la concatenación de contratos menores o contratos verbales prohibidos en la contratación pública”.

“Vamos a empezar a hablar con abogados. Estamos viendo toda la documentación y pidiendo informes del interventor porque ya no es solo 'Alovera Beach', aquí puede haber más cosas y esto no puede seguir así”, concluye Inmaculada Tello. Tampoco Unidas Podemos descarta la vía judicial a la luz de todos estos hechos.

Ambos grupos municipales anuncian que seguirán preguntando por el hipotético informe externo y examinando los expedientes porque “no queda otra si queremos saber algo”.