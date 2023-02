El Ayuntamiento de Fuentealbilla también dice 'no' a la planta de biometano en la pequeña localidad

El Ayuntamiento de Fuentealbilla, en Albacete, ha dicho 'no' a la planta de biometano que la empresa Biogás Manchuela pretende instalar en la localidad. Así se votó en un pleno extraordinario celebrado este viernes en el pueblo, donde la Alcaldía presentó una propuesta de 'Declaración sobre no concurrencia de circunstancias de interés social' en la solicitud de la planta.

“Se ofrecían serias dudas sobre los aspectos nocivos que pueden tener en la población, por tema de olores o también por el movimiento de camiones que vendrían aquí con restos. El Ayuntamiento no ve un interés social y lo ha manifestado así”, explica a este medio Ángel Salmerón (PP), alcalde de la localidad. “Ni el pueblo ni el ayuntamiento está conforme con esta planta”·, afirma tajante.

Según señala la declaración de la Alcaldía, este tipo de actividades, como la planteada por la planta de biometano,, necesitan ser declaradas “expresamente” de utilidad pública o interés social. Algo que “requerirá la declaración expresa de utilidad pública o interés social” por y para del ayuntamiento. “Queremos que quede constancia para la Consejería de Desarrollo Sostenible”, señala Salmerón.

“Estamos de celebración porque el ayuntamiento ha acordado la no concurrencia de interés social. Esto quiere decir que las normativas subsidiarias de urbanismo del Ayuntamiento dictan que el proyecto para poder emplazarse en el medio rural debe considerarse de interés social y han acordado que por efectos adversos y molestias tanto al entorno como a la población, no tiene interés y no se le otorgaría la licencia urbanística”, explica la portavoz estatal del movimiento Stop Ganadería Industrial, Inma Lozano.

Meses de protesta ciudadana

La ciudadanía lleva meses manifestándose en contra de este proyecto, que se plantea en dos parcelas de más de 30.000 hectáreas. Se trata de una inniciativa integrada mayoritariamente por personas vinculadas con el sector ganadero. De hecho, hasta el 65% de los residuos de entrada a la planta se garantizaban por los propios socios, según el documento de presentación de la iniciativa.

“No estamos en contra de las plantas de biogás ya que pueden ser soluciones viables para pequeñas comunidades agro-ganaderas, para tener una gestión adecuada de sus residuos, pero estos centros no están pensados para barbaridades como esta”, han señalado desde la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Mancuela. ACEM se refería en concreto a los malos olores y al destino final del biometano que se produciría, porque en el entorno rural de la localidad no hay red de conexión para el mismo.