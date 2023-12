Consejos para regalar en igualdad y para construir una sociedad más justa y sostenible

'Comparte y regala en igualdad' es la premisa de la nueva guía editada por la Junta de Comunidades para promover regalos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que impulsen una sociedad “más justa, sostenible e igualitaria”.

La herramienta ofrece consejos para la compra de juguetes. Y de este modo, señala que se debe elegir los que “no tengan el cliché de colores rosa y azul”, así como los que faciliten el desarrollo de la afectividad, el cuidado, la corresponsabilidad y la empatía. También recomienda evitar los que sean “violentos” y preferir los que fomenten el respeto a la diversidad y al medio ambiente.

En el decálogo referente a los juguetes también se recomienda buscar aquellos que “rompan con estereotipos” y que fomenten las capacidades y aspiraciones tanto de niños como de las niñas. “Regala muñecos y muñecas que estén valorados por lo que hacen y no por su apariencia física”.

Recomendaciones literarias

En cuanto a los libros, se recomienda una serie de títulos en diversas categorías. Por ejemplo, de 6 a 9 años se recomiendan 'Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa' de Estela Moreno; 'El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa' de Patricia Fitti o 'El lápiz mágico de Malala' escrito por la ganadora del Nobel, Malala Yousafzai.

En la categoría de 9 a 15 años, las recomendaciones van desde 'No me cuentes cuentos: 100 mujeres españolas que cambiaron el mundo y el cuento' hasta 'Frida' de Benjamín Lacombe y Sèbastien Pérez, pasando por 'Billy Elliot' de Melvin Burgess a 'Mujeres' de Isabel Ruiz.

Y para mayores de 12 años, se recomiendan títulos como 'Eso no es amor: 30 retos para trabajar la igualdad' de Marina Marroquí, 'No me cuentes cuentos' de la periodista Sandra Sabatés o 'El diario violeta de Carlota' de Gemma Lienas.

En el caso de libros para mayores de 18 años, una de las recomendaciones es 'Todos deberíamos ser feministas' de la autora Chimamanda Ngozi Adichie, o 'La ridícula idea de no volver a verte' de Rosa Montero, igual que 'El lunes nos querrán' de Najat El Hachmi.

Recomendaciones de Sanidad

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública también ha ofrecido ofrece una serie de consejos útiles a los ciudadanos a la hora de adquirir un juguete. “Es muy importante tener siempre presente que las características de estos productos tienen que conjugarse con su seguridad y adecuarse a la edad y el desarrollo de madurez de los niños”, resaltan.

Asimismo, es conveniente realizar una elección adecuada en torno a criterios educativos y lúdicos, evitándoles dejarse llevar por la intensa publicidad que se lleva a cabo durante estas fechas, lo que, en ocasiones, trae consigo conductas de cansancio temprano en su utilización o, incluso, de “cierta decepción” respecto a las expectativas que los anuncios publicitarios puedan haberles generado.

Juguetes que no sean tóxicos y que permitan jugar con familiares y amigos

Por todo ello, la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha desea difundir las siguientes recomendaciones al respecto:

Observar, verificando el etiquetado, que los materiales con los que están fabricados los juguetes no sean tóxicos.

Vigilar la presencia de aquellas piezas del juguete que, por su pequeño tamaño de forma separada, puedan suponer un riesgo para la seguridad de los niños y niñas. Del mismo modo, en lo que se refiere a partes afiladas o bordes cortantes.

Asegurarse que la pintura incorporada a los juguetes no sea tóxica. Evite adquirir juguetes que desprendan un fuerte olor, pues podría indicar que contiene elementos volátiles en el plástico que pueden ser nocivos para la salud.

Juguetes ecológicos

Hay que procurar elegir juguetes cuya composición y diseño resulte lo más ecológico posible, atendiendo al impacto ambiental de los residuos que generen y también de los materiales empleados para su fabricación. Por ejemplo, son preferibles los juguetes hechos con materiales renovables (madera, cartón, etc.) que los fabricados mediante procesos industriales (materiales sintéticos, plásticos, etc.).

Priorizar los juguetes participativos que permitan jugar con familiares y amigos. Comparta sus juegos siempre que le sea posible.

Evitar los juegos y juguetes de contenido bélico o sexista. Cuánto más educativos mejor. No olvide que el juego es una forma de aprendizaje.

Considere también otro tipo de regalos como libros, ropa, material deportivo, etc.

Lea siempre las etiquetas, reglas e instrucciones del juego o juguete que se vaya a adquirir. En el etiquetado deben aparecer, al menos, el nombre y marca del producto; razón social y dirección del fabricante o importador o vendedor; advertencias de uso y restricciones de edad, en su caso; especificaciones de la potencia máxima, tensión de alimentación que necesita y consumo energético en juguetes de funcionamiento eléctrico.

Además, debe figurar de forma visible la marca CE que acredita que el fabricante o distribuidor garantiza que el juguete cumple con las exigencias esenciales de seguridad contenidas en las normas comunitarias.

Instrucciones de consumo

Conserve el ticket de compra y pida la garantía del juguete, si procede.

Si desea ampliar esta información o realizar alguna consulta al respecto, puede dirigirse a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), a las oficinas de atención al consumidor de las delegaciones provinciales de Sanidad, o si lo prefiere, utilice el Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita.