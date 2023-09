Una empresa del mediático cirujano Pedro Cavadas proyecta una granja de muflones “para que los cacen unos pocos”

El muflón es un animal muy peculiar. Una oveja exótica. De la familia de los bóvidos, puede medir hasta metro y medio, incluida la cornamenta circular, y suele pesar una media de 45 kilogramos. Se distingue de otras especies similares porque su cuerpo es muy robusto en comparación con las patas, más alargadas y finas. Además, su pelaje es pardo pero el vientre, las patas y el hocico son de color blanco.

La especie fue introducida en varios puntos del país con fines cinegéticos durante la dictadura franquista. Es decir, para que los ejemplares fueran cazados. Su área de distribución actual incluye principalmente parte de Extremadura, Toledo, Ciudad Real y Córdoba, así como la Serranía de Cuenca y Cazorla y algunas localidades aisladas de València. También hay ejemplares en la Isla de Tenerife.

El muflón era considerado exótico hasta 2011 y posteriormente se catalogó como “especie naturalizada”. En regiones como las Islas Canarias, su proliferación ha traído consigo varios problemas de pérdida de ecosistemas.

Ahora los muflones se han convertido en protagonistas de una nueva polémica a cuenta de una granja proyectada en el término municipal de Mira, en la Serranía Baja de la provincia de Cuenca, casi en la frontera con la Comunitat Valenciana. Su objetivo es criarlos para cazarlos (los sueltan en vivo, como con otras especies) y ya ha suscitado el rechazo de los ecologistas, de vecinos de la comarca y de los colectivos ciudadanos y sociales que combaten la proliferación de macrogranjas en Castilla-La Mancha.

El estudio ambiental, realizado por la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA) y al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, detalla que la granja se construiría en la finca Las Hoyas de Caramba y se redacta a petición del propietario de los terrenos: la empresa Ruoxiao S.L.

El dueño de esta compañía, tal y como figura en el propio documento, es el mediático cirujano plástico Pedro Cavadas, muy conocido por sus operaciones de reconstrucción microquirúrjica. Es también un avezado cazador de tiro con arco, tal y como él mismo ha manifestado en numerosas entrevistas y apariciones públicas.

Esta empresa figura en el Registro Mercantil como Sociedad Limitada y su actividad en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. También figura la explotación de instalaciones de clínica por facultativos para diagnóstico e intervenciones quirúrgicas, así como la compra, venta, parcelación y urbanización de toda clase de terrenos.

En el estudio ambiental de la granja de Ruoxiao para la localidad de Mira se apunta un segundo objetivo: también producirá ejemplares de muflón para su comercialización, realizándose la venta “en vivo” en otros cotos o comercializando su carne y subproductos.

Se proyecta la granja cinegética en la totalidad de la finca, con la peculiaridad de que debido al retranqueo (por zona inundable) que se debe hacer del cerramiento por su límite con el Embalse de Contreras, la superficie destinada a la granja cinegética es de 322 hectáreas. A pesar de ser una gran superficie, las condiciones de la finca, añade el estudio, permiten realizar “un control sobre el total de la población”.

Colectivos ecologistas de la comarca de la Manchuela como ACCEM detallan que la misma empresa es la propietaria del coto privado de caza de muflones en el término de Villargordo del Cabriel, en la provincia de València pero a tan solo 20 kilómetros de Mira. En ese municipio valenciano, los conflictos con los lugareños “han sido continuos debido al daño provocado por los animales que se escapan”.

Un vallado “demoledor” que supone la “privatización” de caminos rurales

Señala este colectivo que la extensión de la granja supone el vallado perimetral de un total 10.542 metros. El efecto acumulado sobre los corredores de la fauna en estos parajes “puede resultar demoledor”.

“Todos los abundantes vallados cinegéticos que salpican la geografía de esta zona están teniendo un tremendo impacto sobre la biodiversidad además de suponer la usurpación del derecho de tránsito por el medio natural. Es práctica habitual que no se respeten los derechos de paso por caminos tradicionales en lo que supone una privatización en toda regla de los mismos”, argumentan.

En las alegaciones presentadas al documento ambiental, afirman los ecologistas que el proyecto no reúne las condiciones de la Ley de Evaluación Ambiental, y adolece de “multitud de omisiones” respecto a los impactos, medidas higiénico sanitarias, afecciones a la fauna existente y al medio natural en general. También aducen que el estudio ignora el estudio la afección a tres territorios históricos de cría y reproducción por su proximidad: del halcón peregrino, el águila perdicera y el águila real.

La granja pretende iniciarse con 129 ejemplares, 9 sementales y el resto hembras reproductoras, pero no se especifica la carga ganadera que se pretende alcanzar. Por ello resulta “imposible” calcular los impactos sobre el terreno y la flora. Y tampoco pueden estimarse las necesidades hídricas ni su forma de suministro.

La afición a la caza con arco que un grupo selecto con alto poder adquisitivo pueda tener no justifica el daño ambiental de este tipo de cotos y granjas

Consideran desde Ecologistas en Acción de la Manchuela que la afición a la caza con arco que “un grupo selecto con alto poder adquisitivo pueda tener” no justifica el “daño ambiental” de este tipo de cotos y granjas ni “los riesgos de alteración de ecosistemas”.

Por último, lanzan la pregunta de si en una situación de calentamiento global y cambio climático y con una destrucción de biodiversidad que se acerca a la de algunas épocas geológicas, puede justificarse la práctica de la caza recreativa dentro o fuera de los cotos intensivos , cuando ya la única finalidad es quitar la vida al animal “por puro entretenimiento”.

Aunque no tiene más de un millar de habitantes, Mira es el séptimo término municipal más grande de la provincia de Cuenca debido a que ocupa más de 200 kilómetros cuadrados. En sus campos,abundan los cultivos agrícolas de tipo leñoso más destacados como viñedos, almendros, frutales y olivos. También se cultivan cereales como el trigo y la cebada y son abundantes huertas cercanas al río Ojos de Moya que cruza el pueblo (denominándose a partir de ahí como río Mira) y riega los campos hasta desembocar en el Embalse de Contreras.

La noticia ya ha recorrido las calles del pueblo conquense donde la promotora del doctor Cavadas quiere instalar la granja. Aunque este proyecto está más cerca del núcleo poblacional de Villargordo, varios comerciantes consultados explican que, aunque el territorio es muy grande, los espacios de caza suelen tener impactos para los cultivos y para los terrenos colindantes: las “afueras” del pueblo. Están al tanto de los problemas que los vecinos de Villargordo del Cabriel sufrieron tras escaparse ejemplares de muflón del coto privado.

“No es lo mismo una granja que un coto, pero no termina de gustarnos. Además aquí en Cuenca y en la Serranía no queremos granjas. Eso provoca daños en el medio ambiente de muchas formas y más aquí al pie de la sierra. ¿Para qué complicarnos con todo eso? Pues para que los cacen unos pocos y además se escapen animales... No se entiende bien”, afirman.

El estudio ambiental encargado por la empresa no prevé afecciones directas ni indirectas a la población. En cualquier caso, subraya, con esta actividad “se podrá aumentar las jornadas de trabajo de personas que vivan en los municipios cercanos con una mayor repercusión económica y social de la zona”. Del mismo modo tampoco contempla impactos ni en flora, ni en la fauna silvestre, ni en las vías pecuarias.

El Ayuntamiento de Mira no ha querido pronunciarse al respecto por tratarse solo de un proyecto que debe seguir todavía todos los trámites. Tampoco el doctor Pedro Cavadas ha respondido a las peticiones por escrito y por teléfono de elDiarioclm.es le ha realizado para detallar esta polémica iniciativa.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.