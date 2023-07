Guías turísticas al alcance de todas las personas: lectura fácil para un ocio más inclusivo

Los días de verano son el momento perfecto para disfrutar del patrimonio natural y cultural que ofrecen lugares como Castilla-La Mancha. Pero, ¿qué ocurre cuando los recursos no pueden ser entendidos por todas las personas que los consultan? Para salvar cualquier escollo a la hora del disfrute de actividades de ocio, Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha impulsado la difusión de diversas guías turísticas en formato de Lectura Fácil. Se trata de una iniciativa destinada a crear documentos comprensibles para personas con dificultades cognitivas, como aquellas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral o deterioro cognitivo.

Ricardo Barceló, responsable de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión, explica que son “muchas” las medidas que se han realizado desde el movimiento asociativo para que las actividades de ocio y turismo sean más inclusivas. “Lo que hacemos está centrado en la idea del ocio en comunidad, y lo importante es que este tipo de actividades sea accesible y adaptar así los espacios”, explica Barceló. Por eso, Plena Inclusión ha lanzado una web, Turismo Fácil, en la que se pueden consultar ya más de 80 guías adaptadas al método Lectura Fácil. Incluye también mapas y recursos relacionados con museos, espacios arqueológicos o ciudades, como es el caso de Villanueva de los Infantes en Ciudad Real.

Por ahora, los recursos en Castilla-La Mancha se limitan en gran medida a Ciudad Real, con la excepción del Parque de las Lagunas de Ruidera que se ubica mayormente en Albacete. “Realmente, lo que consideramos es que las guías y las informaciones de un museo ya de por sí son muy complejos. No suele ser sencillo de seguir, y estas dificultades se multiplican en el caso de las personas con discapacidad intelectual”, explica.

“En verano la idea es disfrutar del turismo, pero lo que no queremos es que sea un turismo paralelo, sino que todos los recursos estén adaptados. Es importante en el caso de la lectura fácil, porque es un recurso que puede ayudar a muchas personas. Es muy importante que el ocio sea accesible y esté adaptado, en todos los niveles”, resalta Barceló. El responsable de Accesibilidad Cognitiva señala que si esto no ocurre, se afecta directamente al disfrute de los lugares que es, a fin e cuentas, el objetivo del verano. “Al final, es tan sencillo como explicar si la iglesia es de estilo barroco, qué significa esto, para que las personas puedan disfrutar de la iglesia o de la catedral. Pero si esto no ocurre, la persona desconecta enseguida”, advierte.

Desde Plena Inclusión reivindican también que las personas con algún tipo de discapacidad también pueden disfrutar de recursos turísticos y de ocio que no sean “los típicos” de playa, sino que también pueden disfrutar del patrimonio. “Para eso tenemos que conseguir que los recursos divulgativos no sean sólo para uin grupo de personas, sino que estén pensados para todas las personas. Un guía puede explicarlo todo, correcto, pero el turismo debería poder hacerse sin necesidad de este tipo de profesionales y esa información debe ser sencilla.

Guía turística en lectura fácil de las Lagunas de Ruidera Plena Inclusión Castilla-La Mancha Click the link text

En 'Turismo Fácil' de Plena Inclusión se recopilan decenas de estos recursos.En el ámbito regional, Plena inclusión Castilla-La Mancha ha promovido la difusión de información turística en Lectura Fácil sobre Ciudad Real, las Lagunas de Ruidera, Villanueva de los Infantes o Villanueva de la Fuente.

Desde 2018, España cuenta con una norma UNE de calidad sobre la lectura fácil, reconocida como una herramienta invaluable para promover la accesibilidad cognitiva, un derecho fundamental demandado por las personas con discapacidad y sus familias, que busca hacer del mundo un lugar más comprensible.

Esta forma de accesibilidad, recientemente reconocida en una ley aprobada por el Parlamento español, resulta esencial para una de cada tres personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cabe destacar que su uso beneficia a toda la población en general.

El proyecto 'Turismo Fácil' es posible gracias a la financiación del IRPF y a las personas que marcan la casilla de Fines Sociales en su Declaración de la Renta. Plena inclusión es una entidad que agrupa a 950 asociaciones en toda España, las cuales luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (TEA, Síndrome de Down o parálisis cerebral) y sus familias.

Rutas en Villanueva de la Fuente en lectura fácil Plena Inclusión Castilla-La Mancha Click the link text

Servicio de Lectura Fácil

El servicio de Entorno Fácil en Castilla-La Mancha se ofrece desde 2018, y cuenta con la participación de seis personas trabajadoras: Lorena Pérez de Vargas, Manuel Pimentel, Manuel Reyes, Yoel Blanco, Noelia Almendros y Marta de Agustín. Con la asesoría de los dos técnicos de la organización, Raquel Arco y Ricardo Barceló, estas seis personas se encargan de adaptar los textos a lectura fácil, evaluar los entornos en los que se han creado y alcanzar soluciones para mejorar la accesibilidad cognitiva de los textos. Además, cuentan con la ayuda del maquetador y diseñador, Jonathan Vico, para dar forma a los documentos y diseñar las señales.

Instituciones como ayuntamientos, partidos políticos, las Cortes de Castilla-La Mancha, u organizaciones de todo tipo han pedido a Plena Inclusión que adapten sus textos. Varias leyes autonómicas se han adaptado en esta manera, así como varias obras de la literatura universal. Además, el grupo de trabajo también ofrece sensibilización y formación en estos ámbitos. Tal como explican ellos, en lectura fácil valga la redundancia: “La lectura fácil son una serie de normas para adaptar y redactar de manera más sencilla y comprensible. La accesibilidad cognitiva nos beneficia a todos. Pero especialmente: A las personas con discapacidad intelectual. A las personas mayores. A las personas con un bajo nivel de alfabetización. A los extranjeros que no dominan el idioma. Hablamos de un 30% de la población”, concluyen.