El Sindicato de Policía Local de Toledo exige el pago de las guardias y niega conversaciones con PP y Vox para resolver el conflicto

El Sindicado de Policías Locales de Toledo ha pedido el pago “inmediato” de las guardias de disponibilidad al Ayuntamiento de Toledo. Estas se establecieron en el acuerdo alcanzado en mayo del año pasado, enmarcado en el segundo Plan de Modernización de la Policía Local de Toledo, y que ha derivado en un conflicto laboral por el que actualmente la totalidad de los agentes se niega a hacer horas extraordinarias en el servicio.

En el documento, al que ha tenido acceso este medio, se indica que la cuantía relativa al complemento de productividad por conectividad digital, localización y disponibilidad asciende a 1.200 euros por el pasado año y un total de 200 euros por cada uno de los meses de 2024, año en el que se establecían un total de diez guardias para cada agente que se prestara de manera voluntaria a ellas.

Los agentes que se han adherido a este texto señalan que han cumplido con las obligaciones establecidas en este acuerdo. Entre otros requisitos, tendrían que responder en un tiempo un inferior a 15 minutos a las comunicaciones que se les hagan por teléfono, mensaje de texto u otro canal similar. Además, cuando sean requeridos a fin de reforzar los servicios, han de personarse en un plazo máximo de 45 minutos.

Seguridad privada

La deriva de esta polémica ha propiciado que el Ayuntamiento de Toledo esté barajando la posibilidad de contratar seguridad privada esta Semana Santa para atender la celebración de distintos eventos. No obstante, el alcalde, Carlos Velázquez, indicó que tienen “la máxima voluntad de alcanzar un acuerdo” que, no obstante, considera que tiene que ir “por un camino alternativo” al del acuerdo establecido con el anterior gobierno del PSOE.

En este sentido, indicó que la responsable del área, Inés Cañizares -vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana-, el concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, y los servicios técnicos del Ayuntamiento están manteniendo “conversaciones fluidas” con la Policía Local para buscar alternativas viables.

“La comunicación es cero”

Sin embargo, el delegado provincial del SPL en Toledo, Antonio González, desmiente estas afirmaciones y apunta que “la comunicación es cero”. “Ni nos han llamado”, reprocha, al tiempo que recalca que “hay un acuerdo firmado, aprobado en Junta de Gobierno Local sin ningún informe desfavorable”.

“Ahora la interpretación del interventor es otra. Ahora dice que -para cobrar el complemento establecido- la guardia tiene que ser presencial”, señala González, que no entiende “el cambio” de parecer del “mismo interventor” ante este acuerdo.

Además, apunta al informe jurídico elaborado el pasado mes de febrero por el secretario general del Ayuntamiento, que “dice que estar disponible cinco días seguidos, 24 horas, no influye en tu vida personal”, que “si no te han llamado ninguna vez y no ha surgido ninguna incidencia eso no supone que haya que cobrar la guardia”.

González recuerda que el acuerdo era de “libre elección” para los funcionarios y lamenta que el equipo de Gobierno se plantee contratar seguridad privada esta Semana Santa. “Me da vergüenza ajena que el alcalde en vez de solucionar los problemas esté mareando la perdiz y esté engañando a la gente en sus declaraciones”.

Así, sostiene que no les han presentado “ningún acuerdo alternativo”. “Dice que vamos a perjudicar a los ciudadanos y no es verdad. Vamos a beneficiar a nuestras familias, que llevaban muchos años sin estar con nosotros durante Semana Santa”, apunta el delegado sindical, que recalca que “el 100% de la plantilla se ha negado a hacer horas extras”.

Seguridad privada en 2018

Por otra parte, recuerda que en el año 2018, bajo el mandado de la entonces alcaldesa Milagros Tolón, el Ayuntamiento ya recurrió a seguridad privada en Semana Santa. En esa ocasión fue por la denuncia que hizo el síndico de “la falta de efectivos” en la plantilla de la Policía Local.

“Se dedicaron a estar en zonas en las que no se podía estacionar, pero no hubo un problema como ahora y una deuda económica con los funcionarios, que es muy grave. El alcalde está haciendo el ridículo”, apunta González, que indica que actualmente la Policía Local cuenta con unos 130 efectivos.

Posibles acciones judiciales

“No nos va a temblar el pulso de emprender acciones legales. De momento hemos empezado por la vía administrativa para seguir los procesos correspondientes. Estamos presentado un escrito para reclamar las guardias sin pagar. Si siguen sin hacerlo, que es su idea, emprenderemos acciones judiciales”, advierte.