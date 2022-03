Tamara, ucraniana residente en Toledo, recibe el apoyo de sus vecinos y aguarda a que su hija pueda escapar de la guerra

La última vez que viajó a Ucrania, el pasado año, "la situación era tranquila, nadie podía imaginar que Putin iba a bombardear el país". Ahora le invade el nerviosismo de saber cómo están sus familiares, algunos luchando "como héroes" en Kiev, y otros, como su hija junto a tres de sus nietos están intentando escapar de la guerra en la que Rusia está intentando tomar el control del país.

Su nombre es Tamara Rudakova, y lleva viviendo en Toledo 20 años. Este martes ha recibido el apoyo y el cariño de una treintena de vecinos y vecinas del barrio de Santa Bárbara -algunos de ellos también de origen ucraniano- junto al bar que regenta, 'El Muro', donde se han concentrado para mostrar su rechazo a la guerra y reclamar "la paz mundial".

"No estoy viviendo", responde a los medios cuestionada por cómo está afrontando esta situación por la que su hija estaba intentando esta martes por la tarde cruzar la frontera hacia Hungría junto a sus tres nietos, con el objetivo de poder ir hacia España u otro país de Europa.

"Están intentando salir del país millones de personas, a través de las fronteras con Rumanía, Polonia y Hungría. Llevan esperando días", apunta sobre la situación de su hija, quien la llamó la noche del 24 para decirle: "mamá, Rusia está tirando bombas".

Por el contrario, otra de sus nietas, de 20 años, "no quiere irse, quiere luchar, dice que quiere morir por su tierra", relata entre lágrimas. Sí están luchando su hijo y su yerno, de 45 y 40 años, militares y, por tanto, parte del ejército ucraniano: "No pueden utilizar el teléfono y no sabemos nada de ellos".

"Mi nieta pequeña, de 12 años, dice que es la tercera guerra mundial. No, solo hay dos países: Rusia y Ucrania. Ucrania lucha por toda Europa. Es un país chiquitito y tan heroico... no sabía que los ucranianos pueden luchar así. Rusia es un país tan grande y por ahora, tras cinco días, no puede. Esperamos que Dios ayude a que termine esta guerra", añade, al tiempo que destaca "la valentía" de "muchos jóvenes ucranianos" que están yendo desde otras zonas de Europa a luchar por su país.

"Solo espero su llamada"

"Cada día ni pienso, ni duermo ni como. Yo no puedo ir a la guerra, solo estoy esperando la llamada de mis hijos y las noticias que haya. Solo podemos rezar, una pena", manifiesta Tamara, que lamenta que los más pequeños estén siendo testigos y víctimas de este conflicto bélico. Y agradece el apoyo que le brindan las personas que han participado en la concentración.

Uno de los reporteros que está cubriendo el conflicto en la propia ciudad de Kiev es Alberto Sicilio -Principia Marsupia-, quien está dando cuenta de los ataques del ejército ruso en la capital ucraniana y de cómo se está afrontando el día a día en la ciudad. Este mismo martes, proponía realizar este ejercicio en un tuit para empatizar con la situación que atraviesan millones de personas estos días.

Os pido 30 segundos para que hagáis un ejercicio:



👉🏽 Imaginad que el martes que viene empieza una guerra en vuestra ciudad. ¿Os váis? ¿Os quedáis? ¿Qué hacéis con vuestros padres? ¿Y con vuestros hijos?



Eso es lo que han vivido millones de personas en Kiev esta semana. Pensadlo — Principia Marsupia (@pmarsupia) 1 de marzo de 2022

Reclaman "la paz mundial"

Por su parte, Román Rodríguez, vecino y amigo de Tamara, ha ejercido como portavoz de la concentración en la que han expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano y han mostrado su deseo de conseguir "la paz mundial en un orden internacional justo".

"Estamos aquí porque es nuestra vecina, nuestra amiga, es nuestra gente, de Santa Bárbara", indicaba Rodríguez dando lectura a un manifiesto en el que mostraban también su "soporte más decidido en la defensa del pueblo ucraniano y de su libertad".

"Putin ha vulnerado el derecho internacional y se ha fumado un puro con la carta de la Organización de las Naciones Unidas, la misma que ingenuamente coloca a las potencias nucleares como guardianas de la paz y el orden universal", ha declarado también el portavoz vecinal. En este sentido, asegura que "el pueblo ruso es víctima de Putin" y que "ojalá la democratización de Rusia se produzca pronto".