El trabajo del voluntariado de Cruz Roja Castilla-La Mancha llega también a La Palma

El Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja nació con el principal objetivo de ayudar, sin discriminación. El carácter voluntario es lo que mejor define a Cruz Roja, un movimiento de socorro y de carácter desinteresado por favorecer a la sociedad en los malos momentos.

Este movimiento en Castilla-La Mancha celebra el Día Internacional del Voluntariado con 17.000 personas voluntarias y 70.000 socios que atienden de forma directa a 188.000 personas en la región.

Desde los comienzos de la crisis sanitaria, Cruz Roja se puso a disposición de las administraciones públicas y autoridades sanitarias ofreciendo todo lo que estaba de su mano. Se ha atendido prácticamente a todo lo que se les ha pedido, al igual, que a particulares.

“Ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado Cruz Roja en los 156 años que tenemos de vida, o al menos, en bastantes años atrás. Nunca habíamos vivido una situación de esta magnitud. Hemos trabajado por Castilla-La Mancha aparte, de la Cooperación Nacional, y de esta forma se ha dado respuesta a casi todo lo que se nos han solicitado”, comienza diciendo el presidente de Cruz Roja de Castilla-La Mancha, Jesús Esteban Ortega.

Desde ayudar a llevar alimentos, medicinas, agua a los militares, traslados a los centros sanitarios o llamadas telefónicas a todas las personas mayores que viven solas. Desde el movimiento indican que lo peor fue no poder ayudar más a las residencias de mayores cuando se les solicitó ayuda desde la Dirección General de Salud Pública. “En Cruz Roja no había personal especializado y preparado, además no había equipos de protección para todos por lo que no se pudo mandar a nadie. Aún recuerdo ese día en el que lo pasé muy mal por no poder responder”, explica.

Esta crisis sanitaria se ha llevado por delante a empresas, asociaciones o diferentes entidades, así como a personas del entorno muy queridas. Jesús Esteban destaca la pérdida del presidente de La roda que dedicó muchos años de su vida a este movimiento. El coronavirus se lo llevó sin que “nos pudiéramos despedir de él. Intentaremos hacer algún tipo de acto para reconocer a todas las personas que esta pandemia se ha llevado por delante”, señala.

La solidaridad de Cruz Roja no cesa, ahora toca ayudar a La Palma

La crisis social y económica sigue estando y hay mucha gente todavía que lo está pasando mal y que necesita la ayuda de Cruz Roja. Por lo que son diversas campañas las que se llevan a cabo durante todo el año a nivel regional como provincial. Todas las iniciativas reman en el mismo sentido y esta vez toca ayudar a los afectados de La Palma.

Desde el inicio de la erupción todos los equipos con los que cuenta Cruz Roja como Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Albergue, Comunicaciones y Búsqueda, Salvamento y Rescate en medio Terrestre y todo el voluntariado de la isla, están trabajando en la zona en coordinación con las autoridades.

Las áreas de actuación son apoyo en albergues, logística, atención sanitaria de emergencia, atención psicosocial y búsqueda y salvamento.

En Cruz Roja “trabajamos junto con el Servicio de Urgencias canario, para trasladar a los habitantes hasta los puntos de encuentro, donde se está procediendo a realizar la filiación de las personas evacuadas”, cuenta Jesús Esteban.

Según el Centro de Operaciones, hay alojadas alrededor de 300 personas en los alberques que gestiona en Cruz Roja.

En este sentido, Cruz Roja está llevando a cabo una campaña de recaudación para quienes quieran colaborar. “Por el momento son cinco millones de euros lo que hemos recaudado, pero aún no se ha gastado nada prácticamente. Por el momento les ayudamos con los alimentos o pagos de alquileres, pero hasta que no cese el volcán no se podrá invertir en la reconstrucción. En ese momento toda la cantidad económica será poca”, explica Jesús Esteban.

Todos los ciudadanos están volcados con esta situación tan grave que se está viviendo. “Esperemos que cese pronto para poder ayudarles a recuperar sus vidas cuanto antes”, dice el presidente.

Cruz roja retoma actividades y talleres presenciales

Hace unos días que Cruz Roja retomaba en sus diferentes sedes actividades presenciales que se interrumpieron con la pandemia. Estas actividades se están llevando a cabo por diferentes Asambleas Locales.

Se realizan desde las diferentes áreas de Cruz Roja para atender a Colectivos como personas mayores, familias en situación de vulnerabilidad, desempleados, inmigrantes entre otros.

“Esto sí que es ir hacia la normalidad con toda la prudencia posible. Prácticamente se han retomado todas las actividades y talleres que Cruz Roja lleva a cabo. Siempre contando con las medidas sanitarias para el correcto desarrollo de las iniciativas”, afirma el presidente.

Balance Campaña Nacional, ‘Cruz Roja Responde’

El programa a nivel nacional que se puso en marcha ‘Cruz Roja Responde’ tenía como objetivo recaudar once millones de euros para ayudar a 1.300.000 personas, además de las que ya venían atendiendo. Este plan recaudó más de cien millones de euros “en la página web esta todo detallado de donde ha ido destinado hasta el último céntimo”, indica el presidente. En general toda la ciudadanía se ha volcado con esta causa desde el primer momento. Este país se caracteriza por el alma solidaria que tiene.

Cruz Roja superó las expectativas de manera decidida para reducir el impacto social de la pandemia en el ámbito nacional con acciones dirigidas a la población en general. Así, como a acciones específicas dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad como pueden ser personas en situación de aislamiento, confinamiento u otras circunstancias excepcionales.

Una muestra de que la sociedad confía en Cruz Roja por lo que “tenemos que responder a todo aquel que lo necesite porque no podemos perder la confianza de la ciudadanía. Después de esta avalancha de solidaridad viene lo que se ha determinado la pereza de la solidaridad porque la gente tiene sus propias necesidades. Quiero seguir apelando a la generosidad de todos y todas porque el virus sigue entre nosotros”, concluye el presidente.

Una entidad colaboradora que muestra siempre su apoyo a todo aquel que lo necesita como auxiliares de los poderes públicos.