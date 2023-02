El delegado de estudiantes de la UCLM, sobre las becas: “Ojalá la universidad no tuviera que pagarse”

Fue proclamado como delegado de estudiantes el pasado 23 de enero. Pero no es el primer cargo que Pablo Nieto-Sandoval ocupa en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El estudiante de cuarto curso del Grado de Español: Lengua y Literatura ha sido también delegado de la Facultad de Letras durante dos años, delegado de Campus de Ciudad Real y parte del Consejo de Estudiantes como tesorero. “Mi interés por participar en la comunidad universitaria no es algo que haya venido de golpe, sino que es un paso más en mi carrera”, explica a este medio. Ahora, además, presidirá el Consejo de Representación Estudiantil (CRE).

La suya, según explica, “no será una línea continuista, pero tampoco rupturista” con el trabajo del anterior equipo, “porque lo que está bien hecho no tiene porqué cambiarse”, y que su objetivo será “potenciar” las acciones buscando siempre, insiste, “la mejora de la institución”. En este sentido, su programa de trabajo está estructurado en cinco acciones encaminadas a potenciar la gestión interna del CRE, así como las relaciones con los representantes de estudiantes, con el colectivo estudiantil, con los órganos de gobierno de la UCLM y con el exterior.

"Si nuestra labor no se conoce, difícilmente será útil"

Y aunque el cargo de delegado de estudiantes es sólo por un año, Nieto-Sandoval explica que, en realidad, es algo que supone prácticamente un cuarto de la carrera universitaria. “En términos absolutos parece poco, pero es parte importante de mi tiempo en la universidad”, asegura. Un paso más con una posición de mayor responsabilidad, resalta. No dudó en asumirla, además.

El primero de sus objetivos es llegar realmente al estudiantado. “Puede parecer una perogrullada, pero realmente esto cuesta mucho en una universidad tan dispersa como la nuestra”, explica. Por eso, el equipo está intentando difundir una serie de encuestas y también quieren reunirse en todas las sedes, que incluyen todas las capitales, Talavera de la Reina y Almadén, durante el mes de febrero. “Es algo difícil, pero si nuestra labor no se conoce, difícilmente será útil”, afirma.

Renovación de los estatutos

Nieto-Sandoval también es consciente de los cambios a los que se enfrentará próximamente la institución con la Ley de Sistema Universitario, principalmente porque supondrá renovar los Estatutos de la institución. “Este es el reto más grande, el de adaptar la Universidad de Castilla-La Mancha al siglo XXI”, afirma. “Lo fundamental es conseguir estos estatutos una vez se apruebe la ley”, y recuerda que “justo el año pasado se aprobó la Ley de Convivencia para la Universidad”, y que por eso ahora también hay que seguir con esta adaptación. “Debemos conseguir que se adapte bien la universidad y en eso queremos contribuir”.

De todos modos, vuelve al problema de la “dispersión” entre el estudiantado. “Son muchos campus y cada facultad intenta apañarse como pueda. Esto no significa que los estudiantes no conozcan sus delegaciones, son, de hecho bastante conocidas, pero en cuanto vas subiendo en las delegaciones de campus... Se conoce menos. Y esta es la línea en la que estamos intentando actuar, para que sepan que en el Consejo de Estudiantes hay un lugar para encausar ruegos, sugerencias y este tipo de problemas”, señala.

Problemáticas de los estudiantes

“Resulta un poco difícil encontrar una problemática común para 30.000 estudiantes en tantas ciudades distintas”, reflexiona Nieto-Sandoval, aunque sí hay una serie que se va repitiendo, como por ejemplo los precios de las segundas o terceras matrículas. “Es algo que se comenta bastante, y también los problemas docentes, como el caso de algunas asignaturas que eran prácticamente una gincana evaluativa”. Este tipo de problema, en concreto, sí se ha ido arreglando con la mejoría del reglamento de evaluación, que se ha aplicado desde el 2022. “Era algo preocupante y repetido, pero se ha ido corrigiendo, ya que se ha rebajado la nota mínima para hacer media”.

“No estamos mal”, concluye. “La Universidad es consciente de la situación por la que pasa el estudiantado. Y, en comparación, los precios con otras universidades son bajos”, explica. “Aunque los precios no sean de matrícula, sí son de notable. Pero eso no significa que no podamos ir a por más. Pero pienso en otras comunidades en las que los precios de máster son mucho más caros que los de grado, y aquí eso no ocurre, el precio está igualado. Esto también nos permite ir al detalle, porque no hay que pelear las situaciones más complejas que en otras comunidades sí hay”, explican.

"La excelencia es difícil de alcanzar"

Pero, ¿qué pasa con el estudiantado en situación más vulnerable? “Hay becas de todo tipo, de colaboración, situaciones especiales, en fin... Claro, esto no significa que no haya gente que no siga teniendo dificultades, pero el programa que presentó Julián Garde se propuso desde el principio que nadie se quedase sin ir a la universidad por no poder pagarla. Y esto creo que se está manteniendo, porque se facilita que el estudiante pueda compaginar sus estudios con otro tipo de responsabilidades”, asegura. Apunta a que la evaluación continua permite que los estudiantes puedan examinarse y que las becas coticen en la Seguridad Social también son un paso adelante.

“La excelencia es difícil de alcanzar, pero sí es cierto que hay bastantes ayudas al estudio, también es verdad que no se conoce al detalle todo el sistema español”, reflexiona Pablo. Además, explica que desde la delegación se han visto casos “muy duros” de “extrema pobreza”, y que ha estado implicado en el proceso de resolución de las ayudas para estos estudiantes. “Si ves que a estas personas se les da ayudas, por lo menos sabes que el esfuerzo se hace. Pero claro, siempre se puede hacer más. Se debería hacer más hasta el punto en el que ojalá la universidad no tuviera que pagarse”, resalta.

“Trasvase” de estudiantes de Medicina a Toledo

Una de las problemáticas a las que se ha enfrentado la Universidad recientemente es al “trasvase” de estudiantes de Medicina desde Albacete y Ciudad Real a Toledo. Parte del estudiantado ha pedido retrasar el cambio de su plan de estudios, según el que deberán realizar parte de su formación en el Hospital Universitario de Toledo. “El problema de este asunto es que todavía no se ha iniciado el proceso, y estoy seguro de que va a generar mucha aceptación”, asegura el delegado de estudiantes que defiende que las instalaciones que se plantean para esta formación son “excelentes” al igual que la docencia.

“Pero claro, está el problema de que las cosas no se han hecho del todo claras, y ahora esto está trayendo oposición tanto en Albacete como en Ciudad Real, aunque el vicerrectorado de Ciencias de la Salud está intentando paliar todos esos problemas dando facilidades y generando transitoriedad en estos primeros años. Luego, esto se materializará en que todo se asuma con total normalidad, porque al final es una modificación del Plan de estudios como cualquier otra”, resalta. “Es normal que el estudiantado no quiera irse, al margen de lo buenas que sean las instalaciones”, explica.

Ayuso y la “crispación”

En cuanto al reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso como 'alumna ilustre' de la Universidad Complutense de Madrid, explica que “no puede decir a qué respondió ese reconocimiento”, pero de lo que sí está seguro de que “la crispación nunca es buena consejera”.

“Cuando algo genera rechazo, o puede generar rechazo, es mejor no mojarse. Este premio se ha dado en un año políticamente peliagudo, y no hay engaño en esto. Al final lo que ves es que la gente cree que el rector de la Complutense le ha hecho la campaña a Ayuso y seguramente él no tenía esta intención. Pensar en estos días en la universidad es pensar en el premio a Ayuso, y no en sus investigadores, sus estudios, simposios o el estudiantado. Es derivar la atención hacia el ruido”, concluye.