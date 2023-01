Estrella Díaz (UCLM): “La mujer está teniendo un papel fundamental en la ciencia y la investigación”

Estrella Díaz es profesora, doctora e investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha; en concreto en el campus de Ciudad Real. Fue elegida en 2022 como una de las diez personas expertas en turismo para abordar el proyecto europeo 'Smart Tourism Destinations', una iniciativa pionera en el contexto europeo. Pero no solo eso. También ha sido distinguida como joven investigadora en la región. Es una de las mujeres científicas que despuntan en la comunidad autónoma.

“Cuando acabé mis estudios de Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Castilla-La Mancha tenía claro que quería especializarme en el ámbito del marketing. Sin embargo, no tenía mucho conocimiento o información de lo que significaba la ciencia y/o la investigación. Era otra época y no había tanta información en comparación con el momento actual”, recuerda la también docente.

Ella no usa una bata blanca en un laboratorio con gafas de seguridad, pero reivindica que es justamente la investigación científica la “principal herramienta” con la que cuenta para crear una mejor sociedad. “He aprendido durante los años que el investigador lleva asociado una tarea primordial: ofrecer visibilidad de los resultados obtenidos en sus estudios y contribuir a proporcionar inspiración, innovación y creación de conocimiento”, señala.

Gracias a un profesor pudo conocer el significado de la investigación. “Mi director de tesis me informó de las características del doctorado, la hoja de ruta de la carrera investigadora y de los existentes medios de financiación existentes para poder iniciar una trayectoria investigadora. Con toda seguridad, sin esa ayuda ni guía no habría tenido los mismos resultados”, recuerda la profesional. Es por eso, que insta a todo el personal a ofrecer información a los estudiantes de grado sobre la opción de realizar una carrera investigadora, en qué consiste y posibles becas, ayudas o contratos para iniciar y desarrollar una opción profesional científica.

Pero además cree que hace falta sentir la curiosidad y las ganas. “Realmente me llevó al ámbito mi pasión por aprender y por profundizar en determinadas temáticas. Además, el hecho de poder ayudar a otras personas era y es un elemento inherente a mi personalidad y consideraba que a través de la investigación puedes transmitir ese conocimiento, de modo que te permite crear un impacto en el aprendizaje y la educación”.

Marketing turístico y comportamiento de los consumidores

La trayectoria de esta docente se ha centrado en investigar el comportamiento del consumidor, el marketing turístico, la gestión de la distribución y la logística, y las nuevas tecnologías. También reivindica la investigación interdisciplinar como “esencial” para el avance de la ciencia. Y por eso cita trabajos en los que ha participado, como una tesis donde se ha unido el marketing con las Ciencias de la Salud o una investigación sobre las diferentes barreras y dificultades con las que se encuentran los investigadores con necesidades especiales en etapas tempranas de su carrera científica, que ha desarrollado junto a investigadores del CSIC.

A esto se suma, recalca, la importancia de una presencia igualitaria de mujeres y hombres en el sector de la investigación. “La razón primordial de la existencia de las mujeres en las Ciencias Sociales es la generación de referentes investigadoras”. De hecho, señala a un estudio de la revista 'Science' en la que se señala que las niñas empiezan a verse como “menos talentosas” ya a partir de los seis años. “En este sentido, los niños a corta edad ya están influenciados por los estereotipos de género como la idea de que la genialidad o la inteligencia es más común entre los hombres”, recalca. Pero sus ámbitos de investigación son “imprescindibles” para el futuro y éste “debe ser diseñado entre hombres y mujeres”.

Existe una ligera mejora en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones

“La creación de espacios de debate y diálogo, la visibilización del trabajo que hace la mujer en la investigación y el reconocimiento de su papel como agentes de cambio son medidas importantes para ensalzar su rol en el área de Ciencias Sociales. En definitiva, considero muy relevante la creación de perfiles de mujeres exitosas en cualquier rama del conocimiento”, resalta.

De este modo resalta que “la mujer está teniendo un papel fundamental en la ciencia y la investigación”. También advierte de que el número de mujeres en proyectos de ámbitos “tradicionalmente gestionados por hombres” se ha ido incrementando en los últimos años. Por ejemplo, cita el estudio Científicas en Cifras del Ministerio de Ciencia e Innovación de 2021, donde se resalta un aumento paulatino en la presencia de investigadoras a lo largo de los últimos años (41%), superior a la Unión Europea (34%).

“Existe una ligera mejora en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones. En 2020 había un 23% de mujeres en puestos de Rector, 50% de mujeres al frente de una OPI y equilibrio en el nivel de Vicerrectoras de Universidades”, resalta la investigadora. Pero sin embargo, las brechas de género siguen existiendo, especialmente en las áreas STEM (siglas que se refieren a Ciencia, Tecnología, Ingeniería Artes y Matemáticas, en inglés). “Ha habido un descenso especialmente preocupante en ingenierías y tecnología”, advierte.

Se ha comprobado que a medida que avanza la carrera investigadora dentro de la universidad, la proporción de mujeres desciende

“Adicionalmente, se ha comprobado que a medida que avanza la carrera investigadora dentro de la universidad, la proporción de mujeres desciende. Es lo que se denomina efecto tijera. Algunos de los motivos es la conciliación de una carrera en investigación con la vida personal y familiar”, reflexiona. Díaz además apunta al caso concreto de Castilla-La Mancha, donde el número de investigadoras en Equivalencia a Jornada Completa (EJC) era de 682 con relación al 1746 del total, según datos de 2019.

“A pesar de que la preparación de investigadoras solicitantes en convocatorias de proyectos de I+D va en aumento, las mujeres tienen menos tasas de éxito y reciben proporcionalmente menor financiación que sus homólogos”, explica la docente. Por eso, señala, es “imprescindible” poner en marcha acciones que fomenten una mayor visibilidad de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. “Así como para avanzar en una presencia equilibrada en todos los ámbitos y niveles”, resalta.

“Dentro de mi experiencia personal, nunca he tenido ningún obstáculo por ser mujer. De hecho, dentro de mi área, han sido las propias mujeres las que han ocupado puestos de gestión y de mayor responsabilidad. En mi entorno de trabajo se ha valorado a las personas por su capacidad, destrezas o formación, no importando si el investigador era hombre o mujer”, puntualiza.

Estudio europeo Marie Curie H2020

En los últimos años, Díaz ha trabajado en el estudio europeo dentro de las acciones Marie Curie de H2020 financiado por la Comisión Europea donde analizaba la aplicación de tecnologías inteligentes por las empresas turísticas y su efecto sobre la experiencia de turistas y la competitividad de las organizaciones en Estados Unidos y Europa. Para ello, trabajó en Estados Unidos y en Bélgica.

Los resultados del proyecto fueron “muy interesantes”, y tenía el objetivo de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) turísticas y, “en consecuencia, el bienestar de la sociedad”. “Además, se refleja la necesidad de vincular el mundo académico con el sector empresarial. Los informes redactados a partir de las conclusiones de este estudio pueden ser útiles tanto para la comunidad científica, el ámbito profesional y la sociedad en general”, resalta.

Díaz también es parte de la Academia Joven de España, donde es parte de diferentes grupos de trabajo. También colabora con los profesionales del área de Comercialización e Investigación de Mercados, así como con otros investigadores nacionales e internacionales, en diversos estudios centrados en un contexto internacional, nacional y regional.

“Mis planes futuros están enfocados a crear valor hacia la sociedad dentro de diferentes ámbitos: docente, investigador y empresarial. En concreto, me gustaría emplear mi experiencia dentro del turismo inteligente para crear beneficios hacia los tres contextos especificados previamente”, señala. “A nivel de investigación y teniendo como objetivo promover el conocimiento en este ámbito, la creación de un centro de investigación centrado en el turismo inteligente donde participen alumnos pre y post doctorales sería muy importante en la región”, continúa. Un centro de este tipo afianzaría también las carreras investigadoras“, concluye.

Mensaje para las jóvenes investigadoras

La docente tiene un mensaje para las mujeres jóvenes que quieren dirigir sus pasos hacia la investigación científica. “Les expresaría que siguieran hacia adelante, que luchen por alcanzar sus sueños, por conseguir un mayor aprendizaje en cualquiera de las diferentes disciplinas y que intenten ser los mejores en ello. Siempre con generosidad, compañerismo y respeto. Si se trabaja con constancia y perseverancia, se puede alcanzar todo aquello que uno se propone. Considero que, en la carrera investigadora, los méritos se cosechan poco a poco y, para ello, debe de mediar siempre la determinación, la disciplina, el trabajo y la dedicación. Investigar es, en sí mismo, un acto de generosidad”, explica Estrella Díaz.

“Con la investigación no se pretende saber más sino encontrar respuestas desde la ciencia y transferir el conocimiento hacia la sociedad. La motivación y la pasión por la investigación son aspectos muy importantes. En el contexto científico no existen horas de trabajo, sino horas de dedicación a un ámbito que te apasiona. Además, les instaría a que no tengan miedo a salir de su zona de confort, marcarse metas y desafíos, así como enfrentarse a posibles incertidumbres. El trabajo y la confianza en uno mismo permiten alcanzar las metas marcadas a pesar de la incertidumbre y los obstáculos que se presentan”, finaliza.