Igea recuerda a Irene Montero que la prostitución es "alegal" y no puede prohibirse porque "no existe", aunque asegura que la Junta hará inspecciones

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha recordado este sábado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la prostitución "no puede prohibirse" porque "no existe", y que la "persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y el poder judicial". El vicepresidente de la Junta critica la posición de Montero, que en una entrevista radiofónica ha asegurado los prostíbulos deben ser cerrados "por motivos de salud pública y especialmente para proteger a las mujeres en situación de prostitución".

¿Cómo que estamos “a disposición”? En España la prostitución no está regulada, es ilegal o alegal, no puede prohibirse lo que no existe. La persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del ministerio del interior y el poder judicial. https://t.co/vaj8z5tZnA — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 22 de agosto de 2020

A través de su cuenta de Twitter, Igea explica que la prostitución "no está regulada", y que por tanto "es ilegal o alegal y no puede prohibirse lo que no existe". En un mensaje posterior, el vicepresidente castellano y leonés ha salido al paso de las críticas que ha levantado su mensaje, que insinuaba la inexistencia de la prostitución. "Entre las licencias de establecimientos abiertos al público no existe la categoría prostibulos por tanto es difícil sacar una orden en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) cerrándolos", ha indicado.

Sin embargo, si ha apuntado que su gobierno incrementará "la inspección y las sanciones de los sitios sospechosos de tal actividad". Castilla-La Mancha aprobó esta semana el cierre de los burdeles en todo el territorio de la Comunidad después de que se decretase un brote en Alcázar de San Juan.