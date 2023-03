La portavoz del PP de Burgos abandona el partido y baraja presentarse a la Alcaldía con su propio partido

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha anunciado este miércoles que abandona el partido, su cargo en el consistorio, pone su acta a disposición del partido y deja abierta la posibilidad de aspirar a la alcaldía por Decide Burgos, aunque no anunciará su decisión hasta que se publique la convocatoria de elecciones el 3 de abril. “Doy un paso al frente, me expongo para que los burgaleses, si consideran que mi proyecto es honesto, me puedan apoyar”, ha asegurado en una rueda de prensa cuyas declaraciones han sido recogidas por Radio Arlanzón.

La concejala tiene previsto hablar con el presidente 'popular' provincial, Borja Suárez, para “resolver esta situación”, ha explicado la concejala burgalesa. “Nunca nadie ha querido hablar conmigo. El primer ámbito de diálogo se produjo ayer por la noche ante el conocimiento de esta situación [a través de una información de elDiario.es].

Blasco ha rechazado quedarse como concejala no adscrita y ha abogado por una salida “razonable, dialogada y consensuada” que no “perjudique” el interés de los burgaleses. La edil se ha mostrado dispuesta a dejar su cargo “esta misma mañana o por la tarde”, pero ha subrayado la importancia de “cerrar estas cuestiones”. Blasco ha creado un partido político nuevo, Decide Burgos, de cuyo dominio web ella es la titular, después de que el Partido Popular de Burgos no quisiera que ella se presentara en las elecciones locales del 28 de mayo. El PP ha elegido como candidata a Cristina Ayala, una senadora que lleva décadas afincada en Madrid y que no está vinculada a la política local burgalesa.

En relación a Decide Burgos, ha asegurado que es una formación en la que participará después de que personas “muy cercanas” a su entorno hayan intentado convencerla de que debe concurrir en estas elecciones, una decisión “complicada” que finalmente ha tomado, aunque no ha querido profundizar de momento en este asunto.

“Mostré interés y ofrecimiento en ser la candidata y el PP no quiso confiar en mí. Entendí esa reacción y creo que reaccioné de forma correcta. He seguido trabajando desde ese momento sin pedir explicaciones y me he dejado el alma trabajando por los burgaleses, dando la cara todos los días por el PP”, ha defendido Blasco en la rueda de prensa, en la que ha insistido en que ella no ha hablado “mal” del Partido Popular a pesar de que no pueda decir lo mismo “en el sentido inverso”.

“Yo nunca salgo huyendo, cumplo con el compromiso hasta el final. En ningún momento me he escondido. Creía en mi proyecto y que era la mejor candidata”, ha defendido la concejala. Blasco ha abogado por empezar a trabajar en un proyecto “distinto”, para el que necesita “las manos libres” y ha asegurado que ella conoce “el día a día” del Ayuntamiento y cómo trasladar sus ideas a los medios de comunicación y a los burgaleses.

“Al PP no le puede coger por sorpresa esta situación. Al presidente provincial ya le comenté que iba a intentar concurrir a unas elecciones municipales”, ha destacado Blasco, que ha subrayado que ella ha dado “muchos años” al Partido Popular, que no ha querido confiar en su proyecto. “Estas situaciones parece que empiezan a estar normalizadas. He hecho lo que creía que tenía que hacer en detrimento de lo que pudiera ser en el futuro mi propio interés”, ha agregado.

Ante la posibilidad de que otros concejales la acompañen en Decide Burgos, Blasco ha asegurado que no pretende “arrastrar” a nadie al nuevo partido. “Mis compañeros son personas que son leales también al PP, como entiendo que lo he hecho yo. Todos hemos trabajado conjuntamente y de forma muy seria frente a lo que teníamos que trabajar: hacer oposición. Cada uno tiene libertad para tomar la decisión que considere oportuna”, ha rematado.