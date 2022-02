Soria ¡YA! llama a los sorianos a “votarse a sí mismos” para ser la llave del Gobierno alentada por las encuestas

Si algo está siendo la campaña electoral de Castilla y León es atípica. No hay elecciones en ninguna otra comunidad, lo que centra la mirada mediática y política nacional en una de las Comunidades que menos peso suele tener. Además, los ciudadanos tampoco eligen a sus alcaldes y concejales en estos comicios. En un momento así, en una comunidad con mucha más identidad provincial que autonómica, Soria ¡YA! y los partidos provinciales (España Vaciada, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila) reclaman su espacio político en las Cortes.

La estrategia política de estos grupos ha rehuido los mítines y ha apostado por recorrer pueblos y ciudades hablando con la gente en ambientes más distendidos, como centros cívicos u otros espacios municipales. Unas pastas, un termo de café -para calentarse en pleno febrero- y unos buenos abrigos no podían olvidarse en casa. Al fin y al cabo, el invierno es muy frío en Soria, León, Ávila, Burgos, Salamanca... a pesar del cambio climático y de las no tan malas temperaturas que se han registrado en las últimas dos semanas. Este viernes, justo antes de que empiece la jornada de reflexión, concluyen -esta vez sí- con mítines en sus provincias.

Soria ¡YA! parece que va a ser la gran novedad en el parlamento, según las encuestas: lograrían dos o tres escaños. En la capital soriana, muchos confían en que por lo menos con esta agrupación electoral -no está conformado como partido político- se solucionen algunos de los problemas que están más enquistados en la provincia.

Acompañados de dulzaineros y tamborileros, los miembros de Soria ¡YA! y de la España Vaciada han recorrido el camino que separa la sede de El Tubo, donde se celebraba el acto. La agrupación de electores no ha realizado ni un solo mítin en toda la campaña electoral y ha concentrado todos sus esfuerzos en el cierre de campaña de este viernes por la noche: un escenario con pantalla gigante, grupos de música tradicional, freestyle, actuaciones de rock y pop y un food truck con chocolate caliente junto a unas papeletas de Soria ¡YA!.

Las consignas políticas se han intercalado con las interpretaciones musicales. En las calles aledañas, una mujer pregunta: "¿Hay un concierto?". Al informarla de que se trata del cierre de campaña de Soria ¡YA!, se acerca al Tubo para escuchar los últimos minutos del mítin. El número 1 de la lista, Ángel Ceña, ha reclamado que pretenden "poner la voz de Soria en el centro de las instituciones": no solo en las Cortes, sino en un futuro en el Congreso o el Senado. "Seguro que muy pronto", ha augurado. "Nuestros representantes no nos han representado", ha lamentado.

Durante el acto de más de dos horas, han intervenido todos los integrantes de la candidatura y alguno "de honor", como Goyo Sanz, uno de los fundadores de Soria ¡YA! y protagonista del primer vídeo electoral de la plataforma, que ha sido uno de los más aplaudidos por el público, que rogaba en varias ocasiones silencio para poder escuchar al octogenario. "Es lamentable que sigamos pidiendo lo mismo que hace 20 años. Queremos pedir, exigir si hace falta, que nos den lo que nos corresponde. Soria merece más de lo que tiene", ha afirmado desde el escenario.

También ha estado presente el diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte, que esta mañana ha respaldado a tres -Burgos, Palencia y Valladolid- de los cuatro cabezas de lista que han cerrado la campaña este viernes en la capital burgalesa. Guitarte ha defendido que este domingo supone una "oportunidad histórica" para apoyar un movimiento "de amplia base social" tras décadas con un modelo de desarrollo "que ha perjudicado a muchos territorios que han quedado al servicio de otros".

Su papel puede ser clave en una investidura, en la que -si participan- se han fijado unas líneas rojas: la sostenibilidad, el respeto a los Derechos Humanos, la Constitución y el modelo autonómico, lo que les impediría pactar con Vox, aunque no lo han rechazado expresamente durante esta campaña. "Los grupos que no estén de acuerdo con esas líneas, no vamos a poder pactar con ellos", ha indicado el candidato de Vía Burgalesa, Joserra González.

A pesar de la experiencia en política de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), esta campaña electoral ha dejado de lado los mítines -salvo el de hoy- para patear pueblos y recoger las peticiones de una provincia más sensibilizada -apuntan los sondeos- con la cuestión leonesista.

Los leonesistas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han cerrado su campaña electoral en el municipio de León más importante que gobiernan, Santa María del Páramo, con un acto donde han remarcado su lema "lo vamos a conseguir", en referencia a la autonomía número 18 para las provincias de León, Zamora y Salamanca.

UPL se ha planteado esta campaña con unas altas expectativas de duplicar o incluso triplicar su representación por la provincia de León, actualmente en un diputado autonómico, que atesoran desde la década de los años 90, llegando incluso a tener 3 procuradores en su mejor época.

El líder de UPL y candidato, Luis Mariano Santos, ha pedido el voto para "mandar un mensaje claro y rotundo a Valladolid, vamos a mandar el mensaje que diga que hay posibilidades de cambio, que las políticas que durante 39 años nos han empobrecido se pueden cambiar".

Luis Mariano Santos ha anunciado en el mitin de cierre de campaña que, si la Junta de Castilla y León no arregla una reclamación sobre las papeletas electorales reconocida por la Junta Electoral, llevarán al juzgado a la Delegada de la Junta en León, Ester Muñoz.

El partido han afrontado la campaña sin grandes actos, "pueblo a pueblo", con mucha calle, pequeños eventos y acción en redes sociales, con el viento de cola social gracias de las mociones a favor de la autonomía para la Región Leonesa aprobadas por medio centenar de municipios de León que suponen la mitad de la población de la provincia.

Los leonesistas han negado "ser victimistas" y achacando la situación de desequilibrio de la comunidad a que "solo se ha desarrollado Castilla". El partido aspira a tener un papel esencial en la gobernabilidad autonómica, aunque Luis Mariano Santos asegura que ningún aspirante a presidente de Castilla y León debe contar con su voto porque "no creemos en la comunidad".

Por Ávila tampoco es un partido ajeno a la política tradicional. Nació en 2019 como una escisión del PP con mucha fuerza en la capital abulense, donde gobierna en solitario de la mano de Jesús Manuel Sánchez Cabrera. El gran objetivo para este 13 de febrero está claro: conseguir más representantes que lleven las desigualdades de Ávila al plano autonómico. Para eso, no basta con el voto urbano, así que los miembros de Por Ávila se han acercado más a los pueblos para intentar conseguir el máximo número de convencidos, con carpas en algún municipio y un acercamiento a la gente para resolver sus dudas y apuntar sus peticiones.

El presidente de la formación, José Ramón Budiño, ha asegurado que han hecho una campaña "pegada a la calle". Para Pedro Pascual, candidato de la formación a la presidencia de la Junta, la gente "está entusiasmada" y salen a ganar. Pascual dice estar "muy ilusionado, con muchas ganas: la gente contenta y entusiasmada con que ganemos las elecciones".

Estos partidos locales podrían hacer mucho daño a los partidos tradicionales como el PP y el PSOE. "El localismo es a Castilla y León lo que el separatismo a España", aseguraba hace unos días el presidente autonómico y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El candidato socialista, Luis Tudanca, más comedido, ha calificado a los partidos de la España Vaciada como movimientos "heterogéneos" y ha llamado al voto a su partido, "el único que garantiza el cambio".

Todo queda en manos de los castellanos y leoneses, que deberán decidir qué cámara parlamentaria configuran para los próximos cuatro años -si las elecciones no vuelven a adelantarse- este domingo 13 de febrero. Algunos tienen muy claro a qué formación van a apoyar. Otros -un gran porcentaje, según el CIS-, todavía se lo están pensando, pero las manillas del reloj se van a seguir moviendo. Se abrirán los colegios, se depositarán los votos, se cerrarán y se hará el recuento. Y entonces, los representantes políticos deberán entenderse, igual que todos los castellanos y leoneses, diversos pero unidos en esta comunidad.