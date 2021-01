El presidente de Renault dice que "es posible" que Valladolid y Palencia fabriquen nuevos modelos híbridos

El presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este miércoles que es posible que las plantas de Valladolid y Palencia comiencen a fabricar nuevos modelos híbridos. Tanto en Valladolid, donde ya se fabrica el Renault Capture, puede haber una oportunidad para un segundo vehículo, como en Palencia, que podría llegar a fabricar "ente uno y tres nuevos modelos". Según De los Mozos, la decisión va a depender no solo del acuerdo al que lleguen la empresa y los sindicatos, sino también del "soporte de las administraciones".

Según ha afirmado el presidente de la compañía gala en España en una comparecencia con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llegar hasta aquí ha sido muy difícil, pero las perspectivas son buenas. "El sector del automóvil se está transformando, España gracias al trabajo hecho de competitividad está ganando el partido", ha añadido antes de señalar que a él no le gustaría perderlo y que los nuevos modelos y producción de motores híbridos terminarse por fabricarse en plantas de fuera de España. La decisión que tomará la matriz en París, ha precisado, se conocerá a finales de febrero.

Estas decisiones se enmarcan dentro del plan 'Renaulution', que presentó la casa automovilística a principios de este mes en Francia y que tiene como objetivo centrar la producción en vehículos híbridos, eléctricos, así como de hidrógeno, y apostar por la digitalización en los automóviles. Según el presidente de la compañía en España, el plan de descarbonización es fundamental, y Castilla y León puede jugar un papel fundamental a al ahora liderar la movilidad sostenible.

Aunque De los Mozos ha evitado comentar directamente las negociaciones con las centrales sindicales, ha asegurado que la congelación salarial no es la más relevante. "Cuando decidimos en París dónde se fabrica un coche, no miramos si ha habido congelación salarial o no, sino cuál es el coste del coche entregado a los mercados importantes”, ha indicado. Se ha mostrado convencido en que finalmente los sindicatos y la empresa llegarán a un acuerdo. "La mayoría de centrales sindicales han entendido dónde va el grupo".