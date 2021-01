El alcalde, dos concejales y el cura de un pueblo de Valladolid se vacunan contra la COVID-19 junto a residentes y trabajadores

El alcalde de Villavicencio de los Caballeros (200 habitantes), un pequeño pueblo de Valladolid se vacuna contra la COVID-19 junto a residentes y trabajadores a pesar de no se un empleado de la residencia de Santo Domingo y Santa Elisa. El regidor, Alberto de Paz, es independiente pero es alcalde por el PSOE.

Según explica el alcalde, su vacunación contó con la autorización de la Gerencia de Salud, a la que la directora de dicho centro consultó previamente si los patronos podían ser incluidos en el listado. Además del alcalde, se han vacunado el cura, otros dos concejales, patronos y colaboradores de la residencia de ancianos.

El regidor insiste en su correcto proceder y explica que cuando se iniciaron los trámites para la vacunación de la residencia de la localidad, la directora, en contacto telefónico con la Gerencia de Salud, consultó entonces si los patronos podían ser incluidos en el listado, junto con el personal, ha explicado a Europa Press.

En esa primera consulta, según el alcalde, la responsable de la gerencia respondió afirmativamente pero, para más seguridad, quedó en cerciorarse y volver a llamar ella para confirmar tal extremo, cosa que, según Plaza, así hizo al día siguiente, cuando comunicó que también los patronos de la residencia podían recibir la vacuna.

"Bajamos a la residencia convencidos de que teníamos el consentimiento de la autoridad competente. ¡Para nada el alcalde fue allí de sheriff, imponiendo que se le vacunara sí o sí, o porque sobraran vacunas. Si nos hubieran dicho que no podíamos vacunarnos, no habríamos ido!", ha apuntado el regidor socialista.

Alberto Plaza lamenta la polémica creada y ha anunciado su propósito de ponerse en contacto con el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, con el fin de aclarar lo sucedido.

El secretario provincial del PSOE, Manuel Escarda, recuerda que De Plaza no es un afiliado del partido, "pero eso no quita" que él lo "condene". "Ha sido un error", ha insistido Escarda, quien ha destacado la importancia de que los representantes políticos sean "ejemplares" y no se salten los protocolos.