El Sonorama Ribera confirma a Mikel Erentxun y Fuel Fandango en un cartel que busca récord de asistencia

El festival del municipio burgalés de Aranda de Duero Sonorama Ribera anuncia más de 50 artistas que se suman al cartel del festival que se celebra su 25 aniversario los días 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto y el los que los responsables prevén record de asistencia en esta edición postpandemia.

La organización ha confirmado la lista de nombres que se añaden a los artistas ya confirmados. Entre ellos se encuentran Ainoa Buitrago, Ángel Stanich, Bauer, Billy Flamingos, Bulego, Cachorros, Carmen 113, Ciclonautas, Código Bushido, Comandante Twin, Coque Malla, Cora Yako, Dani Fernández, Diagnóstico Binario, Egon Soda, El Sombrero del Abuelo, Embusteros, Emlan, Fuel Fandango, Future Islands, Gotelé, Guantes, Inerttes, Juan Paulo, Kora, La Frontera, Ladilla Rusa, Los Invaders, Maria Yfeu, Mikel Erentxun, Molina Molina, Morning Drivers, Niña Polaca, Niños Luchando, No Te Va a Gustar, Pol 3.14, Pon Un Katxi, Rufus T. Firefly, Rulo y La Contrabanda, Seiurte, Sexy Zebras, Side Chick, Sienna, Siete de Picas, St Woods, Triángulo de Amor Bizarro, Tomaccos, Tu Otra Bonita, Vermú, We Are Not DJ's, Whisky Caravan, Zabriskie, Zirrosis.

Estos artistas se suman a los que ya están en el cartel del espacio 'Urban Stage' que el festival anunció en abril, dedicado a las nuevas músicas alternativas y que cuenta con nombres como Recycled J o de Delaossa.

Esta sección, 'Urban Stage' albergará estilos como el rap, la nueva ola del pop, 'bedroom pop' o sonidos de raíces flamencas y latinas.

En esta “nueva y esperada” edición de Sonorama Ribera, que vuelve a la normalidad, el Urban Stage estará dentro del recinto oficial del festival con esta amplia lista de las propuestas musicales alternativas del momento.