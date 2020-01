El líder del PP en Barcelona dice que fue un error presentar a Álvarez de Toledo en las generales y pide candidatos catalanes

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha defendido que fue un error presentar a Cayetana Álvarez de Toledo en las dos últimas elecciones generales en Catalunya porque no es catalana. "Los catalanes queremos a gente de casa, esto funciona así", asegura. Aunque luego añade que él no lo defiende, sí remarca que la actual portavoz de los populares en el Congreso "no era la mejor persona" para "vender el producto" y "convencer" al electorado.

Bou ha pedido en una entrevista en Radio Nacional que los candidatos en Catalunya sean catalanes. "El PP ha de tener gente aquí que sea catalana, si es posible que tengan apellidos catalanes y que hablen catalán. Es importante", ha incidido. "Hay que ir con cuidado", ha añadido en este sentido el dirigente popular. "Haces un mal chiste a un catalanista y se te vuelve nacionalista en cinco minutos", ha afirmado.

Este empresario panadero y expresidente del lobby Empresaris de Catalunya, que sacó dos concejales para el PP en las elecciones municipales de Barcelona, ya manifestó haber tenido dudas sobre Álvarez de Toledo en una entrevista con eldiario.es. Esta vez ha querido dejar claro que le tiene "aprecio personal", que la considera "espectacular" en las distancias cortas y que habría sido buena candidata en Madrid, Ciudad Real o Toledo... "Pero aquí, no", ha zanjado.

Álvarez de Toledo obtuvo en las elecciones del 10 de noviembre un total de dos diputados por la provincia de Barcelona, uno más que en los comicios del 28 de abril.