Jordi Sànchez pide al Govern "crear las condiciones" para facilitar la reunión con el Gobierno el 21D

El presidente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha pedido este lunes al president de la Generalitat, Quim Torra; al vicepresidente, Pere Aragonès, y a la portavoz, Elsa Artadi, "crear las condiciones para facilitar una reunión con una delegación del Gobierno español" el viernes 21 de diciembre. En una carta enviada a Catalunya Ràdio, el exlíder de la ANC, que lleva más de un año en prisión preventiva, ha argumentado que "el diálogo nunca puede ser considerado como una expresión de debilidad".

En la misiva, Sànchez rechaza considerar la reunión del Govern con Sánchez "como una pérdida de tiempo, y menos aún como una traición a no se sabe qué principios y lealtades". El diputado suspendido de JxCat, actualmente encarcelado en Lledoners y en huelga de hambre, ha sostenido que el encuentro debe servir para poner encima de la mesa todas aquellas cuestiones "que hoy distorsionan y bloquean la vida política y social".

Así, a criterio de Sànchez, deberían abordarse "los derechos y libertades democráticas, la solución acordada de un referéndum sobre el futuro territorial de España y Catalunya y también posibles mejoras sociales". Por su lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en numerosas ocasiones que un referéndum pactado no entra en sus planes, si bien sí se ha mostrado dispuesto a abordar cuestiones sociales y el encaje territorial catalán siempre que no pase por el derecho a la autodeterminación.

"Solo los que se siente débiles rehuyen cualquier oportunidad de diálogo, y por esto habrá que esperar que Pedro Sánchez y los miembros de su gabinete no rehuyan la oportunidad del encuentro", ha reflexionado Sánchez. También ha afeado al presidente del Gobierno central que es un "grave error" celebrar una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona sin haber buscado antes, a su juicio, una aproximación previa al diálogo y al acuerdo.

"Pero precisamente esta tensión hace más necesario que nunca el esfuerzo para concretar un encuentro entre los dos ejecutivos", concluye Sànchez, que también reclama que cualquier movilización contra el Consejo de Ministros sea pacífica y no violenta. "El no diálogo es la victoria del populismo, de aquellos que creen que desde la política no es posible encontrar solución a los problemas. Por eso Cs, Vox y el PP quieren evitar y criticarán el encuentro entre el ejecutivo catalán y español", ha concluido.

Sobre este mismo asunto ha hablado el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, quien ha defendido este lunes que la Generalitat y el Gobierno central se reúnan el 21 de diciembre si es para trabajar en un "diálogo útil" que aborde temas de fondo. En línea con las cartas que el Govern envió a Moncloa el pasado viernes, Pujol ha rechazado que el encuentro sea "una reunión protocolaria para hacer una foto", sino que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca y trate al Govern como un actor político.

"Más allá del formato, lo importante es qué temas se ponen sobre la mesa. Proponer temas y abordarlos a fondo. El derecho a la autodeterminación no muerde. No se asusten, se puede hablar. Y el referéndum acordado tampoco muerde", ha aseverado Pujol, después de que el propio Pedro Sánchez ya ha advertido de que si Torra habla de autodeterminación en el encuentro el Gobierno responderá con cuestiones sociales.

En sentido contrario se ha posicionado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha considerado en una entrevista a El Independiente que en este momento "no se da el contexto necesario para la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez". Para la líder de la ANC, organización que ya no tiene tanta influencia en el núcleo dirigente independentista como la que ejercía con Jordi Sànchez, sería "incoherente" que el Govern se reúna con Pedro Sánchez mientras en la calle se llevan a cabo protestas contra su presencia.