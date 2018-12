Pedro Sánchez: "El tiempo que dedique Torra a hablar de autodeterminación, yo lo dedicaré a hablar de la reconstrucción del Estado de Bienestar"

El Gobierno ha planificado un Consejo de Ministros en Catalunya para el próximo 21 de diciembre. Y, ya que está en Barcelona, quiere gestionar una reunión con el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. "La celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona es una muestra de respeto y aprecio a Catalunya, como lo fue ir a Sevilla. Acercar el Consejo de Ministros a la España autonómica no es más que un gesto de concordia. No toda la vida política pasa en Madrid", ha afirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En relación a las palabras de su ministro de Exteriores, Josep Borrell, en torno a la política de Ibuprofeno que, a juicio de Borrell, se estaba aplicando de forma fallida en Catalunya, Sánchez ha afirmado que "es una crisis que lleva larvada más de 10 años". El presidente ha apelado al "sosiego, tiempo, diálogo y sentido de Estado por todas las fuerzas que gobernamos en distintas instituciones. No lo vamos a resolver ni en un mes ni en dos meses. Se puede hablar de cualquier cuestión, el tiempo que el president de la Generalitat dedique a hablar de autodeterminación, yo hablaré de precariedad laboral, servicios públicos y la reconstrucción del Estado de bienestar".

"Este Gobierno quiere resolver la crisis de Catalunya", ha afirmado Sánchez, "y hace falta generosidad, diálogo, responsabilidad y sentido de Estado. Los problemas están para solucionarse, no para dejarlos en la situación que está". ¿Puede eso ocasionarle una erosión política ante el avance de la extrema derecha y de las derechas en su conjunto? "Asumo mi responsabilidad", ha respondido.

En todo caso, la reunión con el president aún no está cerrada. "Nos falta la respuesta del señor Torra, espero que se produzca", ha dicho Sánchez: "No se pueden perder las formas, me comprometí que iba a haber un Consejo de Ministros en Barcelona antes de que acaba el año, y lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo hablando de los temas que importan a los ciudadanos y demostrando que tenemos un proyecto para Catalunya porque lo tenemos para España. Por eso vamos a aprobar allí la subida del Salario Mínimo Interprofesional".

Una de las condiciones de Torra para su encuentro con Sánchez es que se aborden los "temas a fondo", es decir, la cuestión independentista. "Si no se está en disposición de abordar los temas a fondo, no hay que hacer reunión. Para hablar de las Cercanías ya tenemos una bilateral", señalan desde el Govern. Moncloa no pone impedimentos.

Lo que rechaza el Gobierno es una reunión que vaya más allá de una reunión a dos, como hizo Pedro Sánchez con Susana Díaz cuando el Consejo de Ministras se celebró en Sevilla el pasado mes de octubre. "El formato que avala el Gobierno es la reunión entre los dos presidentes y ninguna otra", ha expresado Celaá.

"Corresponde al anfitrión comportarse según los usos y costumbres y el presidente ha dicho que hay oportunidad de reunirse con el presidente, pero esto no es una cumbre", ha sentenciado la portavoz.