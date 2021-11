Los acusados por la violación múltiple de Molins: "La tratamos súper bien"

Una noche de fiesta que acaba con una desconocida pidiendo relaciones sexuales a tres hombres. Esta ha sido la versión que han dado los acusados por la violación múltiple de una joven en Molins de Rei (Barcelona), a quienes la Fiscalía pide hasta 46 años de cárcel. "Normal", y "bien" han sido los adjetivos que más han empleado para explicar que las relaciones sexuales fueron consentidas. "La tratamos súper bien", ha llegado a decir uno de los tres acusados, M.M.

El consentimiento es la clave en este juicio. Las pruebas biológicas han confirmado la presencia de semen de dos de los acusados en el cuerpo de la víctima, y del tercero en su ropa interior. La forense y el médico que visitaron a la víctima pocas horas después de los hechos, en el hospital, ha corroborado que presentaba lesiones en todo el cuerpo "compatibles" con una agresión sexual y heridas defensivas en las manos y brazos.

"Se encontraba muy alterada, lloraba mucho, sentía rabia, estaba desolada, necesitaba constantemente que le dieran la mano", ha recordado la doctora. Una de las defensas ha preguntado si las lesiones que presentaba la joven podrían haber sido derivadas del deporte que practicaba, lo que la forense ha negado de forma tajante: "Las lesiones son compatibles con los hechos que ella refirió".

Ante su ADN irrefutable, los acusados solo han podido alegar para intentar salir absueltos la defensa más habitual en los juicios por agresiones sexuales, esta es, que las relaciones sexuales fueron consentidas. Al contrario de lo declarado por la víctima, que aseguró que la metieron en el maletero de un coche, los acusados han relatado que fue la joven la que se subió voluntariamente a su vehículo para ir a desayunar tras salir de la discoteca.

Solo el primero de los acusados ha dicho que había visto a la chica en la discoteca. Ha explicado que estuvieron bailando sobre la 1 de la madrugada pero que ya no se reencontraron hasta la salida del local. Ha descargado en la joven la iniciativa de las relaciones sexuales y ha negado que la sujetaran. "Estábamos todos bien, normal, de fiesta, la chavala estaba tranquila y de buen rollo, no iba bebida", ha asegurado J.M.V

Sí han querido dejar claro los tres acusados que la joven, antes de pedirles mantener relaciones sexuales, se tiró ginebra por encima de los pechos. Menos detalles ha aportado J.M.V cuando la abogada de la víctima, Esther Guerrero, le ha preguntado por las conversaciones halladas en su teléfono posteriores a los hechos en las que su madre le advertía de que podía ir a la cárcel. "Es que estas cosas pasan, hay chicas que te denuncian y te buscan la ruina", ha dicho.

"Cuando tú vas de fiesta bebes, pero esa chica estaba perfectamente y sabía lo que hacía en todo momento", ha expresado el tercer acusado, J.C., el autor de las fotografías de la víctima que recuperaron los Mossos. A preguntas de la fiscal, J.C. ha reconocido que hizo las fotografías y dos semanas después las borró. El motivo: que quería subir "otras fotos a Instagram". Es más, ha dicho que fue la víctima quien le pidió que hiciera las fotografías: "Ella quiso hacer todo esto y cuando una persona quiere no hay nada malo".

Además de reiterar el relato de relaciones consentidas, el segundo acusado M.M., ha aportado un detalle de esa noche que ha llamado la atención al tribunal. Ha reconocido que en fase de instrucción declaró que la víctima le había dicho que habían abusado de ella "o violado". "No se preguntó usted si había sido esa noche, o antes", ha inquirido el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Rodríguez, que ha recibido una negativa por respuesta. "No hizo nada", ha constatado el magistrado, a lo que el acusado ha respondido: "Lo pensé cuando me denunció porque nosotros la tratamos súper bien esa noche".

Informe psicológico para desacreditar a la víctima

La declaración de este acusado no ha sido el único momento de estupefacción del tribunal. Dos psicólogas propuestas por las defensas han comparecido como peritos para desacreditar el relato de la menor. Pese a que nunca se han entrevistado con ella, las dos psicólogas vieron su declaración en fase de instrucción para realizar lo que han denominado como un "informe sobre las características del relato" de la víctima.

Según las psicólogas, el relato de la víctima "no presentaba suficientes criterios de verdad" y no era "creíble". "No se dio una concreción ni una coherencia interna del relato, no está nada acotado", han dicho las peritos, obviando que la joven declaró, como ocurre habitualmente entre víctimas de delitos sexuales, que tenía "flashes" sobre lo ocurrido.

Tras escuchar a las psicólogas, el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Rodríguez, se ha declarado "cada vez más estupefacto" por la intervención de las psicólogas, que han reconocido no haberse entrevistado nunca con la víctima. Las psicólogas tampoco han sido capaces de detallar la pregunta del tribunal sobre cuáles eran los "detalles inusuales" en la declaración de la víctima. El juicio quedará visto para sentencia esta tarde después de que las partes expongan sus informes finales.