Badalona y Madrid, el ADN de la derecha

Isabel Díaz Ayuso ha sido la protagonista política de estas semanas. Desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque Madrid está sufriendo de manera sobrecogedora los efectos del coronavirus y la Presidenta de la comunidad madrileña ha personalizado un buen puñado de decisiones polémicas, poco entendidas y, sobre todo, ineficaces. El confinamiento selectivo y clasista impuesto la semana pasada ha sido una de ellas. Ninguna de las medidas tomadas por la señora Díaz Ayuso está relacionada, por ejemplo, con reforzar los sistemas de atención primaria ni dotar de más personal o recursos económicos el sistema público sanitario, o destinada a reforzar el transporte público para evitar aglomeraciones entre la gente que, de manera mayoritaria, se desplaza a sus puestos de trabajo. Pero no es de extrañar, se trata del mismo partido encargado de la privatización de gran parte de la sanidad madrileña.

En la ciudad de Badalona también estamos sufriendo lo que significa que gobierne el PP. Los Gobiernos de Madrid y Badalona llevan el ADN de la derecha. Pertenecen al partido que ha hecho de la corrupción su método habitual de trabajo. Incluso hay corrupción dentro de la corrupción: en la operación Kitchen, quien era el ministro del interior del PP está imputado por robar, presuntamente, información a quien era tesorero del PP porque se supone que tenía información sensible del presidente y de la secretaria general del PP. Entre ellos trabajan la corrupción porque es su manera de funcionar.

¿Pero qué medidas son las que aplica la derecha cuando gobierna? Es obvio que no piensan en las desigualdades sociales, ni en el sistema público de bienestar, no tienen una agenda progresista, ni relacionada con la sostenibilidad y el medio ambiente, o las políticas feministas. En Badalona, ¿​​qué plan de reconstrucción económica y social ha pensado el Alcalde para gestionar la crisis que estamos sufriendo? Ninguno. No existe. Casi todos los municipios de nuestro entorno han aprobado planes con importantes dotaciones de presupuesto para ayudar a las familias que peor lo están pasando, para ayudar a los pequeños comercios de proximidad que tendrán que cerrar sus puertas, a las pymes, a los restauradores, a las guarderías... O, por ejemplo, ¿cuántas veces ha convocado Albiol la Mesa de Emergencia Habitacional? Ninguna. No adjudica ni ayudas económicas ni pisos municipales o de la Generalitat a las casi 200 familias sin hogar que esperan que la administración les auxilie. Es más, se jacta en redes sociales de retirarle las ayudas a varias familias que se quedaron sin piso porque su edificio se desplomó. Desgarrador.

La derecha badalonesa, como la madrileña, tiene claras sus prioridades. Mientras esta crisis sanitaria, social y económica está dejando atrás a muchas familias, el alcalde de Badalona mira hacia otro lado. Generar escándalos y vivir de la polémica no es trabajar por los vecinos y las vecinas.

Desde la izquierda tenemos que apostar por un Plan de reconstrucción de mirada amplia, en el que participen todos los agentes implicados y que sea pactado con el resto de grupos municipales. Y estamos seguros de que lo conseguiremos pese a la oposición del Gobierno, del ADN de la derecha y de las recetas del PP que no sirven ni en Madrid ni en Badalona.

Rubén Guijarro es concejal del PSC en Badalona