Doce sintecho detenidos tras el desalojo del campamento del Raval de Barcelona donde dormían

Un operativo conjunto de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana desalojó este lunes a las personas sin hogar que vivían desde hace más de cuatro años en los jardines de Sant Pau del Camp del barrio del Raval de Barcelona. Los cuerpos policiales identificaron a 29 indigentes y arrestaron a doce, los que no tenían papeles. De estos, nueve han ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, ha informado la fundación Arrels, que atiende a varios de los sintecho, y han confirmado fuentes policiales.

La fundación Arrels ha criticado con dureza el operativo y ha reivindicado que las medidas policiales "no solucionan el problema y vulneran los derechos de las personas sin hogar". La fundación ha aportado el testimonio de una indigente que vivía en el parque, M., que ha denunciado que los policías le impidieron recoger el colchón que tenía y se llevaron a su pareja, una persona extranjera en situación administrativa irregular.

Fuentes de la Policía Nacional –cuerpo competente en materia de extranjería– han explicado que los indigentes sin papeles que han ingresado en el CIE tenían antecedentes por delitos contra el patrimonio (robos). Por su lado, una portavoz de la Guardia Urbana no ha vinculado la operación policial y los detenidos con los robos sino con el tráfico de drogas en la zona, y ha informado que hay un indigente imputado por un delito contra la salud pública. La actuación policial finalizó perimetrando unas obras que se realizarán en el parque.

Desde Arrels han explicado que en los jardines de Sant Pau del Camp vivían personas "con problemáticas muy complejas" y con distintas características: personas sin papeles, menores de edad con sus familias, jóvenes que recientemente han cumplido 18 años y menores y mujeres solos. Algunos dormían en tiendas de campaña y otras directamente en el suelo.

Arrels y el Ayuntamiento discrepan sobre si los servicios sociales municipales ayudaron a los sintecho tras su desalojo. Según la versión del consistorio, el Ayuntamiento ofreció "recursos sociales", como venía haciendo desde hace meses con los sintecho de la zona, pero ningún indigente aceptó este lunes un alojamiento de los servicios sociales. Otros sí lo habían hecho anteriormente y todos ellos, han indicado desde el consistorio, fueron contactados por los servicios sociales.

Por contra, Arrels ha explicado que los indigentes se han buscado otros sitios en la calle para dormir. "A mi no me han ofrecido ninguna alternativa ni pude ver a nadie más que a los policías. Ara estoy durmiendo por la zona en un banco, con calor y miedo", ha aseverado M.

"Desplazar a las personas que duermen en la calle no es la solución", ha denunciado Arrels. La fundación ha reclamado "intensificar la acción social y no la policial" para reducir la cifra de 1.200 personas que duermen en la calle en Barcelona. En este sentido, Arrels ha pedido facilitar el acceso a vivienda protegida a las personas sin hogar con promociones específicas y abrir la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona a los sintecho, que actualmente no pueden acceder al sistema.

Arrels también ha propuesto habilitar pequeños espacios en todos los barrios de Barcelona para que los indigentes puedan pasar la noche para reducir la saturación de los tres albergues para sintecho de la ciudad. Asimismo, ha reclamado que la Guardia Urbana deje de identificar a primera hora de la mañana a los sintecho y les obligue a levantarse y recoger sus pertinencias, práctica que, a juicio de la fundación, "criminaliza" a los indigentes.