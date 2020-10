Catalunya multiplica la capacidad de hacer tests de Covid-19 con una nueva técnica que agrupa en una sola analítica ocho pruebas

El Departament de Salut iniciará esta semana una nueva ofensiva con el objetivo de aumentar la capacidad diagnóstica para intentar frenar la curva de casos de Covid-19. Por un lado, los hospitales Can Ruti, Vall d'Hebron, Bellvitge y el Banco de Sangre y Tejidos pondrán en marcha una técnica 'pulling' para detectar nuevos casos. Los hospitales tomarán una muestra de ocho personas y la traducirán en una sola analítica. En caso de que el resultado sea negativo, se darán como negativos las ocho personas de la muestra. Si el resultado es positivo, se harán analíticas individualizadas. "Esto permite aumentar mucho la capacidad de diagnóstico", aseguró el lunes la consejera de Salut, Alba Vergés.

Paralelamente, se desplegarán 500.000 tests de antígenos que permitirán tener resultados en veinte minutos y que se realizarán a personas con síntomas, con una "sensibilidad y especificidad muy buena" en los cinco primeros días. Este tipo de tests, según Salut, son especialmente adecuados para hospitales comarcales sin laboratorios propios o para la atención primaria en casos con síntomas.

Las pruebas 'pulling' se realizarán con muestras nasales, que también contribuirán a facilitar el proceso. Actualmente, se producen más de 140.000 pruebas a la semana en Catalunya, es decir, una prueba por cada cincuenta personas. "La mejor manera de ayudar a los profesionales de atención primaria es reducir la necesidad de pruebas", añadió la consejera tras visitar el laboratorio clínico de la Metropolitana Norte del Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona.

Ante esta situación, Vergés reclamó "complicidad" a la ciudadanía y les pidió limitar al máximo la movilidad y la interacción social. El laboratorio de Can Ruti ha hecho más de 250.000 pruebas desde que comenzó la pandemia, con una capacidad de 6.000 al día. Esta cifra podría aumentar hasta las 11.000 pruebas al día con la nueva técnica de 'pulling'. "Todo este esfuerzo no será suficiente si no somos un equipo de 7,5 millones de personas dando respuesta a la pandemia del coronavirus", añadió.