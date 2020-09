Catalunya quiere hacer las pruebas PCR a los compañeros de clase de un positivo en el mismo centro escolar

Los cambios de última hora en el protocolo de gestión de casos de COVID-19 en las escuelas catalanas, aprobado este miércoles, incluye la voluntad de realizar las pruebas PCR a los alumnos en el mismo centro educativo. “Siempre que sea posible, se harán en la escuela (en un lugar ventilado) para facilitar la recogida y evitar desplazamientos a los centros de atención primaria”, resume el documento.

El traslado de las pruebas PCR a los centros se prevé para aquellos casos en los que un alumno de un grupo estable haya dado positivo. En ese caso, como todos sus compañeros se consideran contactos estrechos y deben ser sometidos al test y a una cuarentena –estén finalmente contagiados o no–, el Departamento de Salud considera que es preferible montar el operativo en el propio centro. El protocolo precisa incluso que si la detección de un positivo se da en viernes, sábado o domingo, el cribado al resto de la clase se llevará a cabo el lunes en la escuela.

El documento, que recibieron el miércoles las direcciones de los centros, no precisa sin embargo en qué dependencias se deberán hacer estas PCR ni con qué profesionales. Esta novedad se comunicó a los centros pero no en la nota de prensa que se hizo pública para el resto de modificaciones del protocolo, que incluyen el uso de mascarilla a partir de los seis años o algunos cambios en los síntomas para no llevar los hijos a la escuela.

La Generalitat considera que, teniendo en cuenta que el alumnado aún no proviene de un grupo estable porque es el inicio de curso, es razonable que las dos primeras semanas todos los menores lleven mascarilla, incluso a partir de los 6 años, tal como recomendó el Ministerio de Sanidad. Pasadas las dos primeras semanas se revisará esa obligatoriedad.

Sobre la actualización de síntomas, se establece que se considerará como tal la fiebre por encima de 37,5, la tos, la dificultad para respirar, el dolor de garganta, el resfriado nasal, la fatiga, el dolor muscular y el dolor de cabeza, el dolor de estómago con vómitos o diarrea y la pérdida de olfato o gusto. Ahora bien, como el dolor de garganta y el resfriado con o sin mocos son muy comunes, sólo deberían considerarse síntomas potenciales de COVID-19 van acompañados de fiebre u otras manifestaciones.