CUP y 'comuns' cargan contra Argimon por no comprometerse a desprivatizar el 061 y el transporte sanitario

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, no tiene en su agenda la internalización de los servicios del 061 y el transporte sanitario. Así lo dejó ver este martes en una entrevista en elDiario.es, donde dio a entender que él no se sentía vinculado por el acuerdo de investidura firmado entre ERC y la CUP y en el que aparecían ambos compromisos. Pero este miércoles representantes tanto la propia CUP como En Comú Podem han salido al paso de estas declaraciones y han cargado contra el responsable de Salut por lo que consideran una vulneración no solo del acuerdo de investidura sino también de una resolución aprobada en el Parlament en julio pasado.

La primera en saltar ha sido la diputada Eulàlia Reguant, de los anticapitalistas. En esta entrevista, Argimon menosprecia un acuerdo que era de mínimos, un acuerdo de país. No solucionar estos mínimos no es fallar al acuerdo con la CUP, sino fallar al país. Debe ser consciente el Govern y quien lo preside", ha indicado Reguant a través de Twitter. Previamente la diputada también había hecho una mención al propio Pere Aragonès y a ERC preguntando por las declaraciones explícitas del conseller.

En la misma línea, también el diputado David Cid, de En Comú Podem, ha reaccionado a las palabras de Argimon. En su caso, Cid ha recordado que en julio pasado el Parlament aprobó una propuesta de resolución impulsada por su partido en la que se instaba al Govern a pasar a la gestión pública estos dos servicios sanitarios que ahora dependen de empresas privadas.

"El conseller Argimon se niega a desprivatizar el 061 y el transporte sanitario. Incumple una resolución del Parlament propuesta por En Comú Podem. Ya avisamos de lo que suponía un gobierno con Junts", ha escrito el diputado, adjuntando una imagen con la votación en la que puede comprobarse que los dos partidos del Govern votaron favorablemente a esta propuesta.

Las declaraciones de Argimon sobre el futuro de estos dos servicios sanitarios fueron escuetas pero contundentes. Preguntado por si tenía prevista la internalización, el conseller contestó: "Eso es del acuerdo de ERC y la CUP". Repreguntado por la cuestión, dado que el president del Govern se había comprometido a cumplir tanto el pacto firmado con los anticapitalistas como con sus socios de gobierno, Argimon volvió a asegurar que las internalizaciones aparecían en el acuerdo entre ERC y la CUP. "En el acuerdo de Govern esto no está", apostilló.