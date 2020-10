El exdiputado de la CUP Quim Arrufat dejó el partido con denuncias internas por agresiones machistas

El exdiputado de la CUP en el Parlament Quim Arrufat dejó el partido el año pasado tras ser denunciado internamente por agresiones machistas. Así lo ha confirmado la propia formación después de que el diario 'Ara' desvelara que fue acusado en dos ocasiones, la primera de ellas en 2014, de abusos sexuales.

"Arrufat se econtraba en medio de un proceso de gestión de agresiones machistas y mientras se estaba gestionando a través del protocolo propio con el que cuenta la CUP, abandonó la militancia de la organización", ha aclarado en un comunicado el partido. El que fuera diputado entre 2012 y 2015 se marchó de la formación en abril del 2019.

De las dos denuncias internas por casos de presuntos abusos sexuales, una de ellas fue una agresión, según ha publicado 'Ara'. El primer caso se dio en 2014 y el segundo, en los últimos meses de Arrufat en la CUP. Ninguna de las dos se denunció ante la justicia.

El propio Arrufat ha salido al paso de las informaciones para asegurar que las actitudes que le atribuye el periódico "no son ciertas" y no responden "al contenido de los expedientes tramitados internamente en el marco de la Comisión Feminista". También ha añadido que no contribuirá a generar "más ruido y polémica" a las puertas de unas elecciones catalanas para no "desprestigiar" a la CUP.

Mentre ordeno una millor resposta, aquí en faig una d'urgència. pic.twitter.com/dwwSF4owU2 — Quim Arrufat (@quimarrufat) 5 de octubre de 2020

La formación dice en el comunicado que su protocolo sobre agresiones implica la confidencialidad, por lo que guarda "el anonimato de la persona agredida para evitar victimizarla doblemente", y añade que la CUP apoyaría la decisión de toda agredida de emprender otras vías de denuncia.

"Asumimos y reconocemos que se dan casos de agresiones en el seno de la organización y que la CUP no es ajena al patriarcado", afirma el partido, y recalca que por eso tiene un protocolo propio y una comisión que gestiona las denuncias.