ERC exige a Junts un acuerdo para la investidura antes del 1 de mayo: "El bloqueo no puede continuar"

Con tono grave y puesta en escena coral, el equipo negociador de ERC ha comparecido este lunes ante los medios para lanzar a Junts una exigencia que ha sonado a ultimátum. "El bloqueo no puede continuar", ha asegurado el jefe del grupo, Sergi Sabrià. "No entenderíamos que en los próximos días, entre el día de Sant Jordi y el 1 de mayo, este acuerdo con Junts no se materializase. Hace falta poner fecha a la investidura. Ni excusas ni dilaciones, instamos a Junts que asuman su responsabilidad", ha indicado.

"La gente no puede esperar más, tras dos meses de negociación en una situación muy complicada", ha jalonado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. A su parecer, lo que ha impedido hasta ahora el acuerdo no son escollos entre los partidos, sino desavenencias en el seno de Junts. "No puede ser que sus problemas internos sean los de todo el país", ha afirmado Vilalta, que ha asegurado que sus socios ponen "excusas" para no responder sobre por qué retrasa el acuerdo.

Los republicanos han optado por aumentar la presión contra sus socios cuando se cumplen dos meses del inicio de las negociaciones, hasta ahora infructuosas, y que se han traducido hasta el momento en dos intentos fracasados de investidura. "Llevamos dos meses planteando propuestas concretas y tangibles a ambas formaciones, y con la CUP alcanzamos un acuerdo razonable en un tiempo razonable", ha recordado Sabrià, que ha considerado que, en el actual contexto de crisis social, económica, sanitaria, y dado el estado de la "represión" contra el independentismo, "es más urgente que nunca" que el soberanismo forme "un Govern republicano liderado por Pere Aragonès".

Otro de los negociadores, Josep Maria Jové, ha sido el encargado de hacer balance del proceso de conversaciones mantenidas hasta el momento. Según ha expuesto, hasta el momento los equipos de ERC y Junts han mantenido más de 20 reuniones bilaterales, a las que hay que sumar las que han hecho conjuntas con la CUP. A la vez, con los anticapitalistas han establecido mesas de negociación sectoriales que, según ha afirmado, continúan trabajando y han avanzado en medidas concretas para la legislatura.

Sobre la negociación con Junts, los republicanos han asegurado que han destinado "muchas horas y nos hemos pasado muchos documentos con propuestas concretas y completas". Entre otras, la portavoz de la formación ha hecho especial hincapié en el último documento, remitido la semana pasada, que este lunes han desgranado por primera vez ante los medios. Según ha relatado Vilalta, su propuesta se basa en cinco ejes que tratan de consensuar la formación de un órgano de dirección del movimiento independentista, la estrategia de la Generalitat en plano nacional, la formación y reparto de las áreas del Govern, el programa de la legislatura y, por último, los órganos de coordinación con Junts para evitar que los roces obstaculicen la labor política en el Ejecutivo y el Parlament.

En este sentido, Vilalta ha asegurado que desean formar un nueva dirección estratégica independentista formada por cinco fuerzas: ERC, Junts, CUP, Òmnium y la ANC, que estén representadas de forma "equilibrada", y que sea un órgano en el que esté representado Puigdemont. Junto a esto, ha vuelto a subrayar que ERC acepta aplaude el papel del Consell per la República como actor de "internacionalización", pero ha considerado que "para ser aún una herramienta mas útil, tiene que hacer un proceso de reformulación para garantizar y concretar la máxima pluralidad".

Vilata ha asegurado que la semana pasada Junts respondió únicamente a una parte del documento, la referente al plan de Govern, que según ha dicho la portavoz, es "la que tenemos más encarrilada". Pero ha afirmado no entender por qué no ha habido respuesta al resto del documento. "Habrá que preguntárselo a quien no ha respondido", ha asegurado la portavoz en tono duro. Vilalta además ha asegurado que el acuerdo con Junts será "compatible, complementario y coherente" con el alcanzado con la CUP.