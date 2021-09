La Generalitat acusa al Gobierno de "deslealtad" por paralizar la ampliación de El Prat

El Vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusado al Gobierno de “deslealtad” por paralizar la ampliación del Aeropuerto de El Prat. “Han roto unilateralmente un acuerdo que representaba una inversión importante para Catalunya”, ha expresado sobre el pacto para destinar 1.700 millones hasta 2030 para alargar una de las pistas y construir una terminal satélite de la T1.

Las inversiones de El Prat, al detalle: un 5,6% durante esta legislatura y el grueso de la ampliación a partir de 2025

"Una vez más el Estado no cumple con Catalunya. Nos preguntamos cómo quieren que no seamos independentistas si ni invierten ni nos dejan invertir", ha abundado Puigneró en una comparecencia de urgencia desde Bruselas. Aun así, no ha cerrado la puerta a que se pueda reconducir la situación y ha descartado que este giro vaya a afectar al desarrollo de la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos.

Puigneró ha remarcado que el acuerdo que cerraron con el Ministerio de Transportes el 2 de agosto no se ha modificado y que las zonas naturales protegidas, como la laguna de la Ricarda, eran "intocables".

Por otro lado, el vicepresidente, de Junts, también se ha mostrado “enojado” por la "confusión" que han generado en los últimos días declaraciones como las de Marta Vilalta, de ERC, que abría la puerta a manifestarse contra el aeropuerto. Aunque sin citarla explícitamente, ha respondido a preguntas de los periodistas que se lo ha trasladado al president del Govern.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este mismo miércoles por la tarde que retirará la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que debe llevar a aprobación del Consejo de Ministros a finales de septiembre. "El pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta, es imposible llevar a buen término un proyecto de esta envergadura sin un apoyo nítido y decidido de la Generalitat", ha asegurado Sánchez.

La Ministra ha lamentado que la Generalitat se haya opuesto en los últimos días a los planes para la ampliación del aeropuerto previstos en el DORA. “Hemos conocido que miembros de la Generalitat puede que asistan a la manifestación en contra de este proyecto", ha destacado en referencia a las declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

El Gobierno cerró a principios de agosto un acuerdo con el vicepresident Puigneró por el cual se garantizaba una inversión de 1.700 millones de euros no solo para alargar la tercera pista –y mejorar así las conexiones internacionales del aeródromo– sino para construir también una Terminal Satélite para la T1. El DORA iba a incluir 364 de estos millones para el período de 2022 a 2026.

Pero la polémica alrededor de los espacios protegidos que va a afectar lo ha hecho saltar por los aires. Desde el ministerio siempre entendieron y explicaron que la ampliación suponía afectar la laguna de la Ricarda y sus alrededores, que son Red Natura 2000, y que ello se iba a compensar medioambientalmente. Pero desde la Generalitat manifestaron tras conocer el DORA que ese espacio no se podía daña