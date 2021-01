Un juez admite la querella del exportavoz de JxCat en el Parlament contra la mujer a la que habría acosado sexualmente

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la querella del exportavoz de Junts per Catalunya en el Parlament Eduard Pujol contra una de las mujeres a las que habría acosado sexualmente, un caso por el que fue obligado a dimitir en otoño. Al haber pasado tres meses sin que se haya abierto ninguna causa judicial contra él, Pujol ha explicado que ha iniciado acciones penales "para que no queden sin respuesta las acusaciones y las falsedades" de las que asegura haber sido "víctima". El juez se ha limitado a admitir a trámite la querella, sin practicar todavía ninguna diligencia ni valorar el caso.

El pasado 26 de octubre JxCat suspendió cautelarmente de militancia a Pujol, hasta entonces portavoz parlamentario, y lo forzó a renunciar a su escaño, después de recibir denuncias que apuntaban a un presunto caso de acoso sexual. En un comunicado difundido por el propio Pujol este jueves, el exdiputado de JxCat ha asegurado que, desde entonces, "no se ha vuelto a hablar del tema" y "nadie" lo ha denunciado ni le consta "ningún procedimiento judicial abierto".

"Lo hago por la dureza del linchamiento que sufrí y porque me he sentido realmente impotente e indefenso ante estas difamaciones, a menudo sin saber qué hacer", ha indicado Pujol, que ha asegurado que mediante la acción judicial pretende "rehabilitar" su nombre y su "honor" al tiempo que insiste en condenar "cualquier tipo de abuso contra las mujeres". "Me sumo a la línea de tolerancia cero con el abuso sexual y el machismo. Y lo haré tantas veces como sea necesario", ha añadido.

Según Pujol, "las difamaciones y las acusaciones falsas perjudican a las mujeres, especialmente a todas aquellas que sufren, o han sufrido, algún tipo de acoso. Me encontrarán siempre a su lado para combatirlo". Pujol, periodista de profesión, fue uno de los fichajes que el expresident Carles Puigdemont incorporó como independiente a su candidatura para las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 tras haber sido director de la emisora RAC-1.

Cuando Pujol tuvo que dimitir de sus cargos en JxCAT el pasado otoño, no trascendieron los nombres de las mujeres que lo habrían sufrido el acoso sexual. Sí hubo, sin embargo, una persona que levantó la voz públicamente cuando se destapó el caso, la periodista Núria Casas, que en una entrevista radiofónica explicó que sufrió acoso sexual por parte de Eduard Pujol hace "más de ocho años". Casas no es la querellada de la acción penal por amenazas que ha admitido a trámite el juez. Hay otra querella por injurias pendiente de que un juzgado de Barcelona decida aceptar.

En aquel momento, relató Casas, recurrió a la dirección y al comité profesional de la emisora de radio en la que ambos trabajaban, aunque se topó con respuestas que "relativizaban" lo ocurrido, "incluso como si este hombre fuera un travieso". "¿Cómo se puede demostrar cuando te han intentado tocar un pecho en medio de una redacción completamente a solas? ¿O te esperan agachados en la entrada y te dicen que es para mirarte las bragas que llevas? ¿O te coaccionan dentro de su despacho bajo la excusa previa de que quieren hablar contigo? Lo más triste de toda esta historia: cuando una se enfrenta, todavía les gusta más", explicó Casas.