La lista opositora al Colegio de la Abogacía de Barcelona se declara "no soberanista"

Con varios independentistas entre sus filas, pero no soberanista. Así se ha definido la lista opositora que aspira a ganar a la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Maria Eugènia Gay, en las elecciones que deben celebrarse las próximas semanas. El candidato a decano es el letrado Gonçal Oliveros y la candidata a vicedecana la letrada Anna Boza, y entre los promotores de la candidatura se encuentra el exmagistrado Elpidio Silva, quien en ocasiones ha eclipsado al tándem líder de la lista en la rueda de prensa de presentación de la candidatura celebrada en Barcelona este viernes.

La lista alternativa al Icab no está apadrinada por la ANC, por lo que no es una operación similar a la ejecutada en la Cámara de Comercio de Barcelona hace dos años, si bien cuenta con varios letrados independentistas entre sus filas, como el presidente de la asociación Drets, Sergi Blàzquez. La presentación de la lista opositora ha mostrado una pluralidad, cuando no contradicción, en los mensajes de sus miembros, hasta el punto de que mientras el letrado Lluís Mestres decía que candidatura no se sentía "incómoda" con el adjetivo "soberanista", Silva –condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación en su etapa como juez y expulsado de la carrera– replicaba tajante: "La candidatura no es soberanista".

Oliveros ha intentado poner orden remarcando que lo relevante es la pluralidad ideológica de los miembros de la lista y su voluntad común de trabajar para los abogados y abogadas, no una definición de la lista en términos de "soberanista" o de"independentista o de no independentista". "Yo soy absolutamente independentista, pero aquí lo relevante es sacar al colegio y a los derechos fundamentales de la UCI", ha terciado la letrada Teresa Vallverdú.

El reto que se ha marcado el tándem Oliveros–Boza no es fácil. Habitualmente las elecciones al Icab presentan altas tasas de abstención, superiores al 80%, y las candidaturas se agrupan alrededor de las familias tradicionalmente influyentes en la abogacía barcelonesa, como la de Gay. La abogada Joana Badia ha llamado a los abogados jóvenes de los grandes despachos para que "no solo voten los socios, sino también los 'juniors' que más sienten la precariedad laboral".

El mantenimiento de la neutralidad de la institución ha sido uno de los objetivos de Gay, decana del ICAB desde 2017 y que ganó las elecciones al ente colegial liderando una lista plural, con letrados de distintas afinidades políticas. Su mandato sin embargo no ha estado exento de tensiones debido a las derivadas judiciales del procés. En la recta final del juicio en el Tribunal Supremo salió a la luz un conflicto latente hasta entonces a raíz del cruce de comunicados entre la Junta y la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, que reprochó al gobierno de la entidad que no hubiera denunciado la vulneración de derechos que, a su juicio, sufrieron los colegiados que defendieron a los líderes del procés.

En este sentido, Oliveros ha reprochado a la Junta liderada por Gay el "silencio" que, a su juicio, ha mostrado en su mandato, no solo en relación al procés sino también a la falta de protección a los letrados debido a la pandemia. "El Colegio no puede silbar y mirar hacia otro lado como si estuviéramos en Disneylandia cuando en este país pasan las cosas que pasan", ha aseverado. Al margen del procés, Boza y Oliveros han asegurado que pretenden implantar un nuevo modelo participativo, colaborativo "alejado de todo personalismo". "Somos una propuesta de base, para mejorar la vida laboral de todos los compañeros, y defender los derechos fundamentales de la sociedad", ha dicho Oliveros.

El candidato a decano ha reclamado convertir el colegio en una herramienta de trabajo realmente útil para sus miembros, contra la precariedad laboral y al servicio los derechos de los letrados frente a otras instituciones jurídicas o administrativas. Y también se ha mostrado partidario de defender los derechos fundamentales de la sociedad, potenciar el uso del catalán en la justicia y de la "lucha permanente" en pro del derecho universal de defensa.