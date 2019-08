Los manteros se manifiestan en Barcelona contra el nuevo dispositivo policial

Los manteros de Barcelona han marchado este viernes en una manifestación contra la criminalización, el racismo institucional y la represión policial que sufren, ante la convocatoria del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona.

La protesta se produce después de que este lunes se pusiera en marcha un dispositivo contra el top manta, mediante el cual agentes de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Portuaria impidieron que los manteros se colocaran en sus puntos habituales, por lo general en zonas turísticas de la ciudad condal, para evitar la venta ambulante ilegal en la vía pública, según informó El Periódico.

"La propuesta de sacar a los manteros de la calle será humana o no será", afirman desde el sindicato de vendedores ambulantes de Barcelona. "Manteros everywhere!! No somos como la sal, que tiras agua y se disuelve. Sobrevivir no es delito. Sobrevivir no es vivir", añaden en una retransmisión en Facebook de la manifestación.

Este viernes por la mañana, la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha asegurado que el consistorio se reunirá con el colectivo de manteros en los próximos días, sin concretar una fecha.

La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) María Dantas se ha sumado a las voces que han apoyado las reivindicaciones de los manteros. "Perseguid a banqueros, no a manteros", ha clamado en su cuenta de Twitter.