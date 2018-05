Albiol difunde propaganda en contra de una mezquita en Badalona

El líder del PP catalán y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vuelto a apostar por la propaganda agresiva contra el islam para intentar volver a la alcaldía. Los populares de Badalona han difundido entre los vecinos del barrio de Artigues folletos en los que el propio Albiol traslada su compromiso para evitar la apertura de una mezquita. "Tengo claro que Artigues no necesita otro oratorio. Voy a luchar a vuestro lado para impedirlo", asegura Albiol.

El revuelo político estaba asegurado. La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) se ha mostrado "indignada" por los panfletos. "Albiol y el PP vuelvan a hacer una campaña para romper nuestra cohesión social y perseguir personas de la ciudad por su creencia religiosa", ha valorado. El consistorio estudia denunciar a Albiol por un posible delito de odio y discriminación religiosa.

Por su lado, Albiol ha asegurado que el folleto "no se trata de una campaña", sino que busca "informar a los vecinos" de la construcción de este oratorio, que no se corresponde con "el diseño y el modelo de ciudad" del PP. Ha añadido que el barrio de Artigues es muy pequeño y ya tiene lugares de culto.

No es la primera vez que el líder del PP catalán es acusado xenofóbia. De hecho, en 2013 llegó a ir a juicio por repartir unos panfletos en los que figuraba la imagen de una pancarta con el lema "no queremos rumanos" y por las declaraciones en que vinculó a los inmigrantes procedentes de Rumanía rumanos con la delincuencia. Albiol terminó absuelto del delito de incitación al odio y la discriminación racial del que le acusaban el fiscal y SOS Racisme. El juez consideró que la "innecesaria exageración" de Albiol no era injuriosa.