ERC decide votar en contra de la prórroga del estado de alarma

La Ejecutiva de ERC ha decidido este lunes que sus diputados en el Congreso voten en contra de la prórroga del estado de alarma esta semana. Será la primera vez que la formación se oponga abiertamente a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez contra la epidemia por coronavirus, después de que en las últimas prórrogas optaran por la abstención. Los de Gabriel Rufián reclamaban al Ejecutivo central que devolviera las competencias a la Generalitat durante la fase del desconfinamiento.

"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error", ha asegurado la formación en un comunicado. Los republicanos aseguran que optaron por la abstención por "responsabilidad" y para "dar un voto de confianza al gobierno". Sin embargo, considera que no han "escuchado" su demanda de devolver las competencias a la Generalitat, por lo que no pueden seguir facilitando el estado de alarma.

El grupo de ERC en el Congreso ya mostró la semana su incomodidad con que el Gobierno alargase su mando único sobre las competencias de las autonomías en sanidad, interior o transportes. "¿Cuánto les importa la legislatura? ¿Les importa mucho, les importa poco, son conscientes de que la alternativa a no dialogar, a no informar, a no entenderse con nosotros es Torquemada, Abascal y sus colegas?", lanzó Rufián desde su escaño hacia la bancada del Gobierno.

Según explican fuentes de Esquerra, fue en la permanente del partido del pasado lunes cuando cuajó la idea de cambiar de la abstención al no. "Comenzamos facilitando los decretos del Gobierno por responsabilidad, estábamos ante una pandemia, pero ahora cambiamos de fase y en la desescalada deben retornarse las competencias a la Generalitat", explican desde la formación.

El descontento con la gestión del Gobierno ha ido en aumento en las últimas semanas en varias comunidades autónomas, sobre todo en lo relativo al plan de desconfinamiento. Fuentes de ERC consideran que el Ministerio de Sanidad ha ido "improvisando y a remolque de las propuestas de la Generalitat" en cuestiones como la salida de los menores o las franjas horarias para hacer deporte. "Hace mucho tiempo que el Estado no gestiona la sanidad, y se nota. Para hacer lo mismo que haríamos nosotros pero más tarde y peor, mejor que nos lo dejen hacer aquí", asegura una voz de ERC.

Con todo, el Gobierno ha concedido algunas de las peticiones de Esquerra durante la última semana. Entre ellas desescalada por regiones sanitarias, y no por provincias, tal como pedí la Generalitat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también anunció que abriría un fondo con 16.000 millones para financiar las nuevas necesidades de las autonomías de forma directa y sin incurrir en deuda. Una fórmula que el líder de ERC, Pere Aragonès, había exigido unos días antes, aunque por una cuantía mayor.

En la decisión de los republicanos pesa también la encuesta del CEO publicada la semana pasada, que revelaba que la mitad de los catalanes creían que el Gobierno no había sabido gestionar la pandemia, mientras que el 45,5% de los encuestados aseguraba que la Generalitat hubiera resuelto los problemas si hubiera tenido más competencias. ERC era además el último grupo independentista catalán que seguía facilitando la prórroga de los decretos de alarma, después de que JxCat optara por el 'no' en el último pleno.