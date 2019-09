La Eurocámara se personará ante la Justicia europea y dará su opinión sobre la inmunidad de Junqueras

Oriol Junqueras es eurodiputado electo, según el Boletín Oficial del Estado. Pero el Tribunal Supremo no le dejó ir a recoger el acta al Congreso de los Diputados el 17 de junio pasado. El líder de ERC entiende que, en tanto que ha sido elegido y se encuentra en prisión preventiva, el Supremo debe permitirle acceder al acta de eurodiputado y reconocérsele su inmunidad. El Supremo está pendiente de emitir su sentencia.

La vista de la Corte europea se celebrará en Luxemburgo el próximo 14 de octubre, y el Tribunal de Justicia Europeo se dirigió a la Eurocámara para preguntarle si quería presentar una opinión, observaciones, y personarse en la causa.

Este martes, la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara ha decidido, en una ajustada votación, pedir al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que los servicios jurídicos de la Eurocámara redacten esa opinión y esas observaciones. "Lo que ha hecho la comisión es recomendar al presidente del Parlamento que los servicios jurídicos emitan una opinión interpretativa sobre la legislación europea en cuestión ante el TJUE", explica el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Legales y eurodiputado socialista, Ibán García del Blanco.

"Es simplemente una opinión, para que el TJUE la tenga en cuenta, con respecto a la cuestión prejudicial del Supremo", explica García del Blanco. Es decir, no es vinculante. "Es doctrina bastante consolidada que no se adquiere condición de diputado, y por lo tanto inmunidad, hasta el pleno de constitución, que fue el 2 de julio; y para el sistema de elección, el Tratado de Lisboa hace una remisión absoluta a la legislación nacional", afirma. "Nosotros defendemos la personación. Es absurdo que demos la impresión de que tenemos miedo del criterio jurídico del Parlamento".

Junto con los socialistas, han votado a favor verdes –ERC está en el grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo–, el GUE –Izquierda Unitaria, grupo de Podemos e IU– y el M5S.

Ciudadanos ha votado en contra, si bien ha habido miembros de su grupo, Renew Europe, que han votado de otra manera. PP y Vox han votado en contra. El resultado de la votación ha sido 11 síes frente a 10 noes.

"Ciudadanos ha votado en contra de la recomendación sobre la intervención del Parlamento y la presentación de observaciones por dos argumentos que se ajustan en todo momento a la legalidad", explican fuentes del partido de Albert Rivera.

"La primera razón es que el artículo 9 del protocolo 7 sobre los privilegios e inmunidades es una disposición de derecho primario y el Parlamento Europeo no ha sido autor ni coautor. Por lo tanto, no puede intervenir, según el artículo 23 del reglamento de la Corte de Justicia de la Unión Europea", afirma Ciudadanos. La segunda, que "el Parlamento Europeo no está facultado a intervenir cuando se trate de un asunto relativo a la interpretación de una norma, según el artículo 149 del reglamento interior de Parlamento Europeo y las pautas internas de interpretación".

"Nuestra posición", dice Ciudadanos, "coincide con el informe del rapporteur [el popular francés Geoffroy Didier]".

En abril pasado, una nota pedida por Antonio Tajani, entonces presidente del Parlamento Europeo, sostuvo que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras sólo tendrían inmunidad si recogían su acta en Madrid. Aquel documento estaba firmado por el jurisconsulto de la Eurocámara, político afín al líder del PP europeo, acusado de trato de favor y sin larga carrera jurídica.

Drexler validaba que pudieran ser candidatos, pero despejaba en España –Junta Electoral Central, tribunales– la consecución del acta, dando por buena la tesis de que debían recogerla en el Congreso –el 17 de junio–, lo que implicaría el arresto de Carles Puigdemont y Toni Comín en cuanto aterrizaran en Barajas y que el Supremo negara a Junqueras el permiso para salir de la prisión.