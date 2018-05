JxCat y ERC preparan la investidura del candidato alternativo a Puigdemont para los días 12 y 14 de mayo

Tener un president de la Generalitat distinto de Carles Puigdemont en, exactamente, una semana. Este es el objetivo que se han marcado Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, que prevén que las dos jornadas del debate de investidura puedan celebrarse el próximo sábado 12 y lunes 14 de mayo. Este es el calendario que el equipo de Puigdemont expuso ante ERC en la reunión celebrada este lunes y que este martes han confirmado fuentes de ambos grupos. "Sería lo deseable", resumen desde JxCat.

Las fechas, con todo, podrían acabar cambiando ligeramente en función del Tribunal Constitucional (TC). Puigdemont no tiene previsto señalar a su sucesor hasta que el Alto Tribunal no tumbe la reforma de le ley de presidencia. Un paso para el que primero hace falta que el Gobierno central publique la ley y presente recurso, dos cosas que aún no han ocurrido. Así, la admisión a trámite y suspensión por parte del TC podría llegar el jueves, pero también el viernes, por lo que la investidura quedaría para los días 14 de mayo, primera votación, y miércoles 16 la segunda.

Independientemente de cómo acabe ocurriendo, las dos formaciones mayoritarias del independentismo han llegado a un acuerdo sobre los próximos pasos que convence a JxCat y tranquiliza a ERC. Los postconvergentes ya explicaron el pasado sábado que el día 14 la última frontera para tratar de investir a Puigdemont, pero los republicanos han reclamado acelerar aún más.

La idea de consenso entre ambos es tener investido a un diputado sin causas judiciales una semana antes de que se agoten los plazos, esto es, el 16 de mayo, dejando un margen de maniobra por si ocurrieran eventualidades que impidiesen la investidura.

Los flecos que podrían embarrancar el plan no son pocos. El más importante de ellos es que la delegación de voto del propio Puigdemont y del diputado de ERC Toni Comín penden de un hilo, al haber sido recurridas mediante recurso de amparo por Ciudadanos ante el TC. De hecho, desde el partido de Albert Rivera presionan con insistencia al Gobierno de Mariano Rajoy para que sea el propio Ejecutivo central quien presente también recurso contra la delegación de voto. Y es que cualquier recurso del Gobierno tiene efectos suspensivos automáticos en cuanto el TC lo acepta a trámite.

Los partidos creen improbable que el Alto Tribunal invalide en el corto plazo esas delegaciones de voto pero, tras cuatro investiduras fallidas, nada es seguro. Sin esos dos votos, JxCat y ERC quedarían sin mayoría para investir en segunda votación y a expensas de un apoyo de la CUP al candidato alternativo a Puigdemont que los anticapitalistas ya han dicho que no darán. Para solucionarlo solo les valdría una renuncia del president cesado y de Comín al acta.

Otra cuestión sin resolver es a quién elegirá Puigdemont para que sea investido en su lugar. Este martes la portavoz de JxCat Elsa Artadi ha asegurado en los micrófonos de Catalunya Ràdio que esta cuestión no está aún decidida y fuentes de ERC aseguran que a ellos no se les ha trasladado ningún nombre. Lo que en ambas formaciones dan por hecho es que el president cesado lo anunciará antes del viernes, momento en el que el presidente del Parlament, Roger Torrent, abrirá sin dilación ronda de consultas para proponerlo como candidato a la investidura.