Los Mossos empiezan el traslado de los presos independentistas a cárceles madrileñas

El traslado de los nueve presos soberanistas a Madrid para el juicio al 'procés' ya está en marcha. A primera hora de la mañana de este viernes los Mossos d'Esquadra han empezado la conducción de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell desde las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric.

La primera persona en salir ha sido la exconsellera Dolors Bassa, que ha partido del centro penitenciario de Puig de les Basses (Figueres, Girona) a las 5:46 horas en una comitiva de varios vehículos y ante un grupo de concentrados para apoyarla. Sobre las 6.36 ha salido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell de la cárcel Mas d'Enric (en El Catllar, Tarragona), también en una comitiva de vehículos y ante otro grupo de concentrados en su apoyo.

Después han salido de la cárcel de Lledoners (en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona) los otros siete presos, sobre las 6.51 horas: el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn; el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Primero, los Mossos d'Esquadra trasladarán a los presos hasta el centro de Brians II, la prisión de enlace entre los servicios penitenciarios catalanes, que dependen de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, e Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). En Brians II la Guardia Civil se hará cargo del traslado hasta Madrid. Los siete presos hombres ingresarán en el centro de Madrid V (Soto del Real), mientras que las mujeres lo harán en la prisión de Madrid I – Mujeres (Alcalá Meco).

El independentismo ha planteado el traslado de los presos como una despedida. Diputados de JxCat y dirigentes de la ANC se concentran desde primera hora de la mañana frente a las cárceles de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses para "acompañar", en palabras de Quim Torra y Elisenda Paluzie, a los políticos encarcelados hasta la cárcel de Brians II (Barcelona).

El Govern, además, se volcará con los presos este viernes. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado a las 6.40 a Brians II para despedir a los presos. Está previsto que también acudan varios consellers. Después habrá una reunión extraordinaria del Consell Executiu y una declaración institucional del president. Torra ha priorizado la despedida a los presos y ha suspendido la reunión prevista para este viernes de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo, el PSC y los 'comuns'.

La presidenta de la ANC ha llamado a que las movilizaciones no obstaculicen el traslado de los presos independentistas a Madrid. "¿Qué sentido tiene obstaculizar un traslado que no conseguirás porque no tienes la fuerza suficiente?", se ha preguntado Paluzie, que ha abogado por que los independentistas se sitúen en arcenes y puentes con pancartas y 'esteladas' a lo largo del recorridos para transmitir a los presos "fuerza y calor".

Asimismo, este viernes las entidades soberanistas también han convocado por la tarde concentraciones en las capitales de comarca catalanas bajo el lema 'La autodeterminación es un derecho, no un delito'. En Barcelona comenzará en los Jardinets de Gràcia a las 19 horas.