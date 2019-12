PSOE y ERC buscan un encaje legal para la mesa de negociación entre Gobiernos tras la investidura

Los equipos del PSOE y ERC salieron de la reunión de este martes habiendo avanzado notablemente. Ambas partes aceptan ya sin reservas la existencia de un conflicto político y el hecho de que esta debe ser abordada en una mesa entre gobiernos tras la investidura. Ahora los dos partidos buscan fórmulas para dar un encaje legal a esa negociación que vendrá, en la que los independentistas exigen poder exponer sus propuestas sobre la autodeterminación. El PSOE no lo rechaza, pero subraya que cualquier conversación debe estar nítidamente dentro del ordenamiento jurídico.

Por eso los socialistas plantearon este martes al equipo liderado por Gabriel Rufián la posibilidad de que la negociación se encauzara por la vía de la comisión bilateral, recogida en el Estatut y avalada en su día por el Tribunal Constitucional. Pero ERC rechaza esta vía, al considerar que se trata de un foro demasiado "encorsetado" tanto en los temas que se puede tratar como respecto a sus integrantes. Según recuerdan los republicanos, la bilateral está prevista para abordar negociaciones concretas sobre infraestructuras, financiación o conflictos competenciales, pero difícilmente permite ir más allá. Además los asistentes a estas reuniones están estipulados por ley, lo que obstaculizaría que cada gobierno pueda decidir los integrantes de sus respectivas delegaciones.

El rechazo de ERC a que toda la negociación cuelgue de la bilateral es tajante. Por su parte, el PSOE asume que deberán buscar el "instrumento" idóneo para encajar las conversaciones entre gobiernos en el marco legal. En palabras del ministro José Luís Ábalos, se trataría de encontrar "cauces de expresión" para que el independentismo pueda exponer su visión sobre la solución de un conflicto "que afecta no solo a Catalunya sino a toda España", ha dicho. "¿Cuál es el instrumento para ello? De eso estamos hablando", ha dejado abierto el secretario de organización del PSOE.

En ERC están en las mismas. Fuentes de la formación de Junqueras explican a eldiario.es que están buscando fórmulas para respaldar legalmente la mesa de negociación. Prevén llevar una propuesta concreta sobre esto a la próxima reunión con el PSOE, según afirman. En este momento los republicanos piensan en diferentes opciones, como podría ser aprobar alguna iniciativa parlamentaria, en el Parlament, en el Congreso o incluso en ambas cámaras, que mostrase un respaldo mayoritario de las cámaras a la negociación, o bien buscar fórmulas legales ya existentes que permitan vehicularla.

Por el momento todo está abierto y los republicanos consideran, de hecho, que están "encallados" en esta cuestión. Según indican, la fórmula ideal es la de Pedralbes, no solo la cumbre celebrada en Barcelona en diciembre sino también toda la negociación entre gobiernos que se llevó a cabo para prepararla. Un formato "más flexible" que, recuerdan fuentes republicanas, no necesitó de encajes institucionales de ningún tipo. "Nos negamos a considerar que no es plenamente legal que miembros de dos gobiernos se reúnan", indican.

Pese a que siguen estando lejos, el equipo de Rufián sí cree que ha habido avances notables en las últimas reuniones y fuentes de la formación republicana apuntan que se ha andado un tercio del camino. En ERC subrayan que el PSOE ya ha aceptado que hay un conflicto político y acepta la necesidad de configurar una mesa de partidos. "Ahora hace falta definir el formato y el calendario", recuerdan. Es decir, bajar las palabras al terreno de lo concreto. "Es aquí donde comprobaremos si entendemos lo mismo o no", concluyen estas mismas fuentes.