El rey, Sánchez y Torra coinciden por primera vez para inaugurar los Juegos Mediterráneos en Tarragona

Tregua olímpica de dos horas entre la Generalitat, el Gobierno y la Casa Real gracias a la inauguración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona. El president de la Generalitat, Quim Torra; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el rey Felipe VI han compartido palco del Nou Estadi de Tarragona para inaugurar la XVIII edición de los juegos. Los tres han entrado a la zona noble del estadio siguiendo estrictamente el protocolo y sin intercambiar palabras.

Felipe VI se ha sentado en el centro; a su izquierda, por este orden, el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra. A la derecha del monarca se han situado el presidente del Comité Organizador de los Juegos, Amar Addadi, y el alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Entre el resto de personalidades están los consellers de la Generalitat Ernest Maragall (Acción Exterior) y Elsa Artadi (Presidencia); la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimada; y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En un Nou Estadi medio vacío, el público ha recibido a las autoridades con más aplausos que pitos. También ha sido coreado por la mayoría del estadio el himno español con el que ha arrancado la ceremonia. Los silbidos, mayoritarios en otros eventos como la final de la copa del rey, han sido minoritarios este viernes en Tarragona. Quien se ha llevado los pitos ha sido precisamente el president de la Generalitat. El estadio ha silbado a Torra cuando el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la única autoridad que ha tomado la palabra en al ceremonia, ha pronunciado su nombre.

Antes de la entrada de los líderes políticos en el palco, Torra ha evitado saludar al monarca a las puertas del estadio, donde Felipe VI ha sido recibido por Pedro Sánchez. Torra sí ha recibido al presidente del Gobierno, con quien se reunirá el próximo 9 de julio. Dentro del estadio, sólo los representantes de la CUP, entre ellos la concejal en Tarragona Laia Estrada, han mostrado al monarca las pancartas que piden la libertad de los presos independentistas.

Avui hem estat a la inauguració dels #JocsMediterranis , però quan hem acabat de xiular el rei i l'himne de l'Estat que ens oprimeix, ens reprimeix i ens empresona, alhora que es manté indulgent amb violadors i lladres de guant blanc, hem marxat. Ja no hi havia res més a fer. pic.twitter.com/XZWS3DpvLR

La víspera de la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona ha estado marcada por la política en vez del deporte. Torra ha rectificado su negativa inicial a plantar el rey Felipe VI en la ceremonia de inauguración del evento. Si en un primer momento el president se decantaba por no asistir a la gala inaugural debido a las críticas del rey al independentismo en su discurso del pasado 3 de octubre, finalmente Torra ha acudido a Tarragona.

"Estaré en Tarragona porque es nuestra casa. La presencia del rey de España no condicionará la presencia de nuestras instituciones catalanas", ha justificado, para a renglón seguido anunciar que la Generalitat rompe relaciones con la Casa Real. Según lo expresado por Torra, el de Tarragona será el último acto que comparta con el rey. Antes de llegar al estadio, Torra ha participado en una protesta contra el monarca.

Torra también ha librado al monarca antes de la gala los informes del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, sobre la actuación policial del 1-O. No ha podido ser antes porque la Zarzuela y la Moncloa han rechazado la reunión que había solicitado Torra con Felipe VI. También ha entregado al rey el libro sobre el 1-O 'Dies que duraran anys', del fotoperiodista Jordi Borràs.

La dedicatoria del libro regalado al monarca, que ha publicado el propio Borràs en Twitter, es toda una reivindicación independentista. "No hay saga, ni ley ni patria que justifique presos políticos, heridos y exiliados. No hay saga, ni ley ni patria que pueda parar el anhelo de libertad del pueblo catalán", reza la primera página del libro que, ahora, podría llegar a descansar en una estantería del palacio de la Zarzuela.

Avui he tingut l’oportunitat de dedicar-li aquest exemplar de #DiesQueDuraranAnys al Borbó. Com a independentista d’esquerres i republicà, ha estat tot un repte. Gràcies, president @QuimTorraiPla, per fer-li arribar. #QueCorriElBorbó pic.twitter.com/bdV2e18Ni5