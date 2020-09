Torra asume su inhabilitación y llama a convertir las elecciones en un plebiscito entre "democracia y represión"

El ya expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido este lunes después de haber recibido la notificación que confirma su inhabilitación y le aparta definitivamente de ocupar cualquier cargo público durante el próximo año y medio. El hasta ahora jefe del Govern ha asumido el fin de su mandato y, en un discurso pronunciado a modo de despedida, ha reclamado que las elecciones que se celebrarán como pronto en cuatro meses se conviertan en un plebiscito entre "democracia y represión".

"Hoy os quiero hablar porque un juez ha decidido que no puedo ser president. Os aseguro que todas las irregularidades de este proceso serán juzgadas en Europa, el único lugar donde los independentistas podemos encontrar un juicio justo", ha asegurado Torra, que se ha dirigido a la ciudadanía en catalán y en inglés. "Los jueces llevan a este país a una situación provisional que Catalunya no se merece", ha acusado el expresident.

El exjefe del Govern ha indicado que, a su parecer, la independencia es posible y puede conseguirse mediante una "ruptura democrática" que lleve a cabo la ciudadanía. "Vosotros sois la única esperanza para salir del pozo en que nos quiere poner el Estado español", ha asegurado. "No es sólo una afirmación retórica", ha continuado Torra, porque a su parecer "uno de los obstáculos para la independencia es la propia autonomía".

Al mismo tiempo Torra ha reconocido que durante su mandato la Generalitat ha sido incapaz de hacer progresos en la agenda hacia la independencia. "Yo no he podido avanzar más, y os prometo que estaba preparado para asumir todas las consecuencias", ha dicho. Sin embargo el expresident ha querido dejar claro que "aunque no se ha conseguido la República catalana que se había prometido, ha ha hecho trabajo", entre el que ha puesto como ejemplo haber "acompañado a 2.850 represaliados". "Gracias por vuestro sacrificio", les ha dicho.

El que ha sido líder del Govern entre mayo de 2018 y este mismo lunes también se ha referido a la gestión de la pandemia, la cuestión que ha centrado sus preocupaciones durante los últimos meses. "Como Govern tengo la satisfacción de decir que hemos hecho lo que había que hacer. En enero dije que la legislatura no tenía recorrido, pero una pandemia lo cambió todo y hoy estamos centrados en ello", ha indicado.

Sobre la lucha contra la COVID-19 ha sido también la última indicación que Torra ha dado a su Govern como president. "Luchad las 24 horas de cada por la vida y la salud de las personas. Explicad a la ciudadanía con transparencia la situación que nos encontramos", ha dicho, tras considerar que Catalunya ha combatido la pandemia sin las herramientas necesarias por no ser un estado independiente.