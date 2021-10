Protesta en Barcelona de entidades y sectores económicos contra las políticas de Colau

La plataforma 'Barcelona es imparable' ha reunido este jueves a un millar de personas –1.200, según la Guardia Urbana– en plaza Sant Jaume para protestar contra las políticas del actual Ayuntamiento de Barcelona. Los asistentes han pedido "un cambio de rumbo" en la ciudad y han pedido la dimisión de la alcaldesa Ada Colau porque consideran que ha instalado la ciudad en el "desánimo", la "tristeza" y el "paro".

Los participantes, muchos de ellos comerciantes, empresarios o de entidades deportivas, han cargado contra los representantes institucionales a los que acusan de haber instalado Barcelona en el "no" a proyectos económicos como el Aeropuerto de Barcelona. "Plantemos cara a una dinámica que no nos satisface", ha afirmado Gerard Esteva, representante de la Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya y cara visible del movimiento.

"Es una primera advertencia, si no hay un cambio y las cosas no se hacen bien, volveremos a enseñar la tarjeta roja", ha asegurado durante la concentración, que ha empezado sobre las 19.00 horas. Entre los concentrados, sin embargo, no había ningún partido de la oposición.

La plataforma ‘Barcelona és imparable’ se lanzó el pasado 6 de octubre y sus impulsores aseguran que detrás de ella solo está la sociedad civil, entidades de diversa índole preocupadas por el rumbo de la ciudad, que a su juicio está instalada en el “desánimo” y la “mediocridad”. En su web contaban con el apoyo de unas 80 entidades, la mayoría de las cuales de sectores deportivos y económicos, como distintas asociaciones de comerciantes, el gremio del motor o el de hoteleros. También algunas de las asociaciones de vecinos más beligerantes con el consistorio.

Su cara más visible es Gerard Esteva, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Catalunya (UFEC), una figura ascendiente dentro del universo de la antigua Convergència, que está en constante reconfinguración, y con buena sintonía con la patronal Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, participa en el think tank que lidera el propio Esteva, Barcelona Futur.

Esteva siempre ha negado que la plataforma esté vinculada a partidos políticos. Pero en las últimas horas un usuario de Twitter destapó que en la web de ‘Barcelona es imparable’, debido a un error informático, aparecía vinculado un correo de Junts per Olot. Tanto la plataforma como Esteva se vieron obligados a negar relación alguna con la formación que lidera Elsa Artadi. “No tenemos ninguna relación con ningún partido y es absurdo que Junts per Olot tenga relación con una plataforma de Barcelona”, aseguraba Esteva en declaraciones a RTVE. Desde Junts, tanto en Olot como en Barcelona, también negaron el vínculo.

Pero esta no ha sido la única controversia que ha rodeado a la plataforma. ‘Barcelona és imparable’, que asegura que financia sus campañas de publicidad a través de donaciones de particulares, recibió desde el primer día bajas de algunas entidades que aseguraban que no compartían su modelo de ciudad. Inicialmente fue el caso del Gimnàs Social Sant Pau y del eje de comerciantes Eix Maragall, pero en las últimas horas han sido muchas más. Algunas incluso han acusado a la iniciativa de no haberles consultado para incluirlos en su lista de apoyos, como por ejemplo la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana.

Otras entidades pidieron que se les borrase de la lista, como la asociación de Actores y Directores Profesionales de Catalunya (AADPC): “Hemos solicitado no formar parte de las entidades adheridas tras tener más información sobre la plataforma y reflexionar internamente sobre nuestro apoyo”. La Federación Catalana de Vela también criticó públicamente que la UFEC haya impulsado el movimiento sin consultarlo a sus federaciones deportivas afiliadas.