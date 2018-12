Los grupos de Acción Local buscarán soluciones contra la despoblación

Los Grupos de Acción Local (Adel Sierra Norte, Adac, AdaSur, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo), junto al periódico Nueva Alcarria, promueven el primer Foro de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara, que tendrá lugar el jueves, 13 de diciembre, en el Parador Nacional de Sigüenza.

La iniciativa surgió como una necesidad de dar respuesta al problema de la despoblación que “es gravísimo en la provincia de Guadalajara porque si quitamos el Corredor del Henares tenemos una densidad de población muy baja. Ha emigrado mucha gente”. Lo explica Jesús Ortega, presidente de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo- Tajuña (FADETA), uno de los 29 grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha que, además, es vicepresidente de RECAMDER, la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural.

Al encuentro están convocados “para debatir” tanto representantes de las administraciones públicas como empresarios, organizaciones agrarias, vecinos, emprendedores o colectivos ciudadanos como Serranía Celtibérica o La Otra Guadalajara. Entre todos esperan elaborar un “manifiesto”, detalla Ortega, un documento de mínimos “con aquello que se considera que debemos hacer para mantener al ciudadano en el medio rural”.

Jesús Ortega (primero por la derecha) en una reunión con el consejero de Desarrollo Rural Foto: castillalamancha.es

Jesús Ortega no se plantea si es tarde o no ante el fenómeno de la despoblación. “Hay que tomar decisiones. Sabemos que están mentalizados en Europa, en el Gobierno central, el regional, en las administraciones locales…pero hay que buscar soluciones” para una provincia de la que dice “es la más rural de toda España” porque fuera del llamado Corredor del Henares -el núcleo industrial de la provincia al límite con Madrid- no existe ningún municipio mayor de 5.000 habitantes aunque reconoce que el problema también está en Cuenca y en puntos concretos de Albacete, Toledo y Ciudad Real.

“Vamos a ver qué piden los ciudadanos para que los fondos europeos mejoren infraestructuras pero, sobre todo, vayan directamente a quienes residen en el medio rural. Hay que crear empleo y para eso hay que ayudar al que vive en la zona rural”.

Es, dice, la misma filosofía que tienen los fondos Leader de los que se benefician los proyectos gestionados a través de los Grupos de Acción Local (GAL). “Van de abajo a arriba. Queremos que sean los ciudadanos los que planteen cuáles son los problemas para fijar su vida en el medio rural”.

Ortega ve “posibilidades” pero, aclara, “se necesita la ayuda de las administraciones si de verdad se quiere apostar por el medio rural”. El propio consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, decía esta semana que no se puede circunscribir el enfoque del desarrollo del medio rural a un solo sector, el agrícola, porque aunque es “imprescindible”, ha dicho, “no es suficiente”. Una opinión con la que se muestra de acuerdo el vicepresidente de RECAMDER. “La transformación agraria debe quedarse en el medio rural, no irse a grandes polígonos industriales”.

“Se requiere sobre todo disponer de internet”, apunta, además de agua porque “si no, no hay desarrollo y en Guadalajara no se ha podido utilizar. El agua hay que usarla donde está para garantizar el desarrollo agrícola e industrial del medio rural. Y nunca hemos dicho que no fuéramos solidarios pero primero hay que desarrollar nuestra provincia”.

Reconoce que en los últimos años muchos pueblos de Guadalajara “se han mantenido gracias a la inmigración pero vamos a ver hasta dónde somos capaces de incrementarla. Hay que apostar por ellos”, como también por el trabajo que desarrollan los propios grupos de Acción Local “para que dispongan de multifondos, ayudar al sector empresarial y a otras iniciativas de los ciudadanos que viven en el medio rural”.

Los 29 Grupos de Acción Local de Castilla La Mancha representan al 96% de los municipios y a 1,2 millones de habitantes. En Guadalajara, su trabajo llega al 99,9% de la población. “Solo quedan fuera Guadalajara y Azuqueca de Henares”. Todos ellos están pendientes de la segunda asignación de fondos Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que se prolongará hasta 2022. "Esperamos que el convenio pueda firmarse en enero y que se adjudiquen".

No será el único foro dedicado a debatir sobre la despoblación este mes de diciembre. El día 15, el Grupo de Acción Local Molina de Aragón-Alto Tajo y la Asociación Cultural 'La Migaña' celebran la Jornada 'Emprende y Vive' en Maranchón (Guadalajara).