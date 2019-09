El Ayuntamiento de Toledo, sobre Vega Baja: “Pueden tener la garantía de que tendrá toda la protección precisa”

El concejal de Cultura, Teo García, se ha pronunciado este martes sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Toledo en Vega Baja tras la publicación de un reportaje en el diario El País que alerta "del peligro" de conservación de este yacimiento arqueológico ante el posible desarrollo de diversos proyectos urbanísticos.

En concreto, en el artículo se hace referencia a la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil -confirmado por el propio Consistorio- y se especula con el levantamiento de más de 1.698 viviendas, según denuncia la plataforma Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura, haciendo referencia a la inclusión de las mismas en la aprobada modificación urbanística número 28 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, actualmente vigente en la ciudad.

Preguntado por este reportaje durante la presentación del cupón de la ONCE dedicado al Teatro de Rojas, el concejal de Cultura ha recalcado que "la secuencia de este relato no es nueva ni ofrece ninguna novedad". "Es un relato que nos acompaña a lo largo de los últimos once años. Es patente nuestro respaldo e implicación diaria por la conservación de nuestro patrimonio histórico, arqueológico y medioambiental. En ese sentido, pueden tener todas las garantías de que en lo que depende de esta administración, de este Ayuntamiento, -los restos arqueológicos de Vega Baja- van a tener todos los niveles de protección precisos", ha subrayado el edil.

Teo García FOTO: Ayuntamiento de Toledo

El concejal de Cultura ha vuelto a hacer referencia también al plan especial sobre Vega Baja que el Ayuntamiento de Toledo quiere diseñar "con el consenso" de las administraciones y organismos implicados en la gestión de este yacimiento, defendiendo que así se han desarrollado actuaciones como la senda peatonal que unirá este espacio con el río Tajo, el campus de la Fábrica de Armas, el Poblado Obrero o el barrio de Santa Teresa. "Siempre estamos abiertos, en el marco de la legalidad, a consensuar todo lo que tengamos que consensuar para conseguir los mejores acuerdos, la mayor sostenibilidad, también económica, y también la mayor vía de prestación de servicios en la propia de ciudad", ha agregado García sobre esta cuestión.

En este sentido, el artículo de El País señala también que, tras la denuncia de la mencionada plataforma ciudadana a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura por "el expolio" de esta yacimiento declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y sobre el que hace ya doce años se paralizó un ambicioso proyecto urbanístico, la entidad estatal se ha dirigido al Ayuntamiento toledano, a la Junta de Castilla-La Mancha y a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas “solicitando información relativa a los daños denunciados”.

Cuestionado por si el Ayuntamiento ha ofrecido ya su respuesta a este requerimiento del Ministerio de Cultura, el concejal toledano ha señalado que "hay una serie de procedimientos a lo largo del proceso" y que "ahora se está en fase de informe". "En su caso, se valorará cuando proceda de la forma pertinente, siempre en conjunción, como no puede ser de otra forma, con el resto de administraciones. "El trabajo de esta Corporación siempre ha sido trabajar desde la escucha activa y trabajar en consensos garantizando la legalidad. Siempre respetando nuestro patrimonio y nuestro paisaje", ha añadido García.

Espacio que ocupa la Vega Baja de Toledo / diegoperis.com

“Debemos velar por su seguridad”

Por su parte, preguntada también por este tema, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha recalcado que el deber de las administraciones es "velar por la salvaguarda y la defensa del patrimonio histórico". "Tenemos un protocolo claro", ha recalcado la consejera al tiempo que recordaba que "se deben hacer estudios arqueológicos que datan y determinan la intervención que se puede hacer".

"Nosotros somos escrupulosos en el procedimiento. En el tema de la implantación donde se plantean las construcciones no es BIC, eso está sumamente datado. Se hicieron estudios arqueológicos, se detectó una zona de basura de la época y un pequeño enterramiento de la época islámica que se ha recuperado, que está perfectamente preservado y no existe ningún informe negativo sobre la posible planificación. Nosotros debemos combinar los desarrollos urbanísticos con la defensa y la preservación del patrimonio", ha apuntado.