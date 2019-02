Críticas al acto de Vox en la UCLM en Ciudad Real: "Fuera fascistas de nuestra universidad"

El Colectivo Estudiantil de Ciudad Real rechaza "la decisión del Rectorado de la UCLM de ceder el paraninfo del campus" a Vox para el acto que prepara el partido para el próximo sábado 24 de febrero. Al evento acudirá el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith. Los estudiantes señalan que es "inadmisible" que se le de espacio al "ridículo acto 'Vistalegre Ciudad Real'".

Consideran que así se le da "voz a tal partido que, bajo la palabrería típica de la ultraderecha, esconde sus verdaderos intereses y sus valores homófobos y contrarios a los derechos de las mujeres y de las y los trabajadores". Además, señalan que en materia educativa, Vox pretende "potenciar la educación privada y concertada", a través del cheque escolar. Acusan al partido igualmente de querer "convertir los centros públicos en guetos" y de "inventarse la historia de España para 'reconquistar' Andalucía".

"La universidad no es lugar para semejante partido", señalan tajantes, porque consideran que los valores que promueve Vox son "totalmente opuestos" a los de igualdad y de respeto que "desde nuestra universidad se promueven y que desde el Rectorado se deberían defender". "¿Para qué sirven entonces tantas jornadas de charlas y conferencias sobre temas como los derechos de la mujer, el papel de la mujer en la ciencia, la pobreza organizados por la universidad?", se pregunta.

Arremeten también criticando que se "pretende actuar de altavoz de un partido que se opone al aborto libre, que defiende los valores tradicionales de mujer sumisa, y cuyas propuestas se basan en precarizar los servicios públicos, arrastrando así más a la pobreza a la clase obrera y al pueblo español".

Sin embargo, también conceden que "no les extraña" el suceso, debido a la "trayectoria" del rector, Miguel Ángel Collado, y señalan que es un "ejemplo" de la "arbitrariedad" con la que se cede espacios de la universidad.

"La universidad debe ser una institución democrática que aspire no sólo a formar trabajadores, sino a transformar y mejorar nuestra sociedad. Por eso exigimos al rectorado que no actúe de cómplice de la ultraderecha y decline la cesión de nuestros espacios, los espacios de la comunidad universitaria, a Vox. No hay cabida para la ultraderecha retrógrada en nuestra universidad", reclaman.